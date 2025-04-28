Понедельник, 28 Апреля 2025 19:38

АрмИнфо.25 и 26 апреля состоялся ежегодный фестиваль работодателей Career City Fest, в котором приняли участие Idram и IDBank. На мероприятии компании представили совместный оранжевый павильон.

Посетив павильоны IDBank и IDram, участники фестиваля получили уникальную возможность познакомиться с сотрудниками компаний, поговорить с экспертами в области управления человеческим капиталом, задать вопросы и узнать о вакантных должностях, а также подать заявку на интересующие их позиции.

По словам Соны Манучарян, директора по управлению человеческим капиталом IDBank, фестиваль стал отличной возможностью для студентов и недавних выпускников познакомиться с популярной и признанной программой IDBank IDream, а также получить шанс стать участником предстоящего IDream 14. «В IDBank мы поддерживаем инновационные подходы наших сотрудников и уверены, что только командная работа может привести к выдающимся результатам. Если вы хотите начать карьеру в банковской сфере, я настоятельно рекомендую подать заявку на программу IDream 14. По её успешному завершении вы сможете стать частью нашей большой оранжевой команды», — отметила Сона Манучарян.

По словам Астхик Зилфимян, руководителя отдела кадров компании Idram, параллельно с развитием компании растет и команда, и на данный момент есть вакантные должности. «В основе каждой сильной организации лежат люди. Наша миссия — не просто заполнить вакансии, а раскрыть потенциал, способствовать развитию и поддерживать сотрудников на пути к профессиональным вершинам», — подчеркнула Астхик Зилфимян.

Цель Career City Fest — создать платформу, на которой компании могут продемонстрировать свои ценности, команду и продукты, сформировать тенденции на рынке труда и установить стандарты бренда работодателя.