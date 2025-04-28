Понедельник, 28 Апреля 2025 17:47

АрмИнфо. Артур Давтян завоевал золото на 6-м этапе розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Согласно источнику, Давтян в опорном прыжке набрал 14.700 очков, завоевав первое место. Таким образом, Давтян завоевал свою четвертую золотую медаль в 2025 году на этапах розыгрыша Кубка мира.

Ранее победителями 6-го этапа розыгрыша Кубка мира стали также члены сборной Армении по гимнастике Гамлет Манукян и Артур Аветисян.

Отметим, что Артур Давтян является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.