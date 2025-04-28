Понедельник, 28 Апреля 2025 17:34

АрмИнфо. В рамках официального визита премьер- министр Армении Никол Пашинян принял в своей резиденции министра иностранных дел Эстонской Республики Маргуса Цахкнана.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений Армения-Эстония, подчеркнув перспективы развития политического, экономического и межкультурного сотрудничества.

Собеседники коснулись событий, происходящих на Южном Кавказе, в частности, мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Стороны подчеркнули важность подписания мирного соглашения с точки зрения обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.