Понедельник, 28 Апреля 2025 16:59

АрмИнфо. Этот визит в Азербайджан нацелен на укрепление отношений между двумя странами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на брифинге по итогам переговоров с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Говоря о подписании соглашений, согласованных на предыдущей встрече экспертов, Пезешкиан охарактеризовал это как начало движения к более масштабным шагам в двусторонних отношениях.

"Надеюсь, что наше присутствие здесь, а также соглашения, которые будут подписаны по итогам предварительных обсуждений между нашими экспертами, станут началом нового этапа в отношениях между нашими странами", - сказал Пезешкиан, сообщает Mehr. иранские СМИ.

"Карабах является неотъемлемой частью территории Азербайджана, и мы уважаем это. Наше присутствие в Азербайджане направлено на укрепление отношений между двумя странами", - добавил он.

В свою очередь Алиев заверил, что в Баку придают особое значение развитию отношений между Ираном и Азербайджаном. "Безусловно, развитие этих отношений отвечает интересам двух братских народов. Надеюсь, что благодаря особым поручениям и рекомендациям двух президентов, наши отношения получат новый импульс", - отметил Алиев.

Добавим, что по итогам переговоров Пезешкиан-Алиев в Баку было подписано 7 документов между сторонами.