Понедельник, 28 Апреля 2025 16:42

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 6, 6/2 на пр. Маштоца, жилые дома 1, 8 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 37, 41/1 на улице Налбандяна, частные дома 34-59 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 40-48 на улице Абовяна, 7, 7/1 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кинотеатр “Москва” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8/25, 22/2, 24/2 на 1-ом тупике Хоренаци, Национальный академический театр имени Габриэля Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 11/3, 11/4, 11/5, 15/1, 17, 17/2, 17/3 на улице Гюрджяна, ООО “Магас”, “Шинарар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО ‘Веолия”, ЗАО “Вива Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

в Арагацотн ской области:

11։00-17:00 село Сасуник;

в Армавир ской области:

10։30-15:00 село Ерасхаун; частично село Варданашен;

в Арарат ской области:

10։00-11։30 частично село Беркануш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00- 13:00 село Суренаван; ООО “Арарат Кат”, “Хостегян Вачик”, ЧП “Седрак Саргсян”, собственник ‘Карен Хостегян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть;

14։00-15։00 села Мргануш, Гетазат, Абовяна, Вардашен; частично села Аревшат, Ланджазат, Дехдзут;

в Котайк ской области:

11։00-12։00 квартал “Элар”, улица Еритасардакан и прилегающие территории в городе Абовян;

11:00-12:30 частично улицы 6, 38, 39 в общине Зовуни;

11:00-16։30 частично село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), община Нор Гехи и частично прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Глобус”, “Пмпакаян-3”, “Сарнаран-1”, ‘Анкаран”, “Тигарбо”, собственники “А. Мартиросян”, “Г. Карапетян”, “Г. Хачатрян”, “Г. Авагян”, “Т. Дадаян”, ‘М. Касабян”, “М. Микаелян”, “Т. Брсоян”, “Г. Карабахцян”, “Г. Григорян”, “Н. Абраамян”, ООО “Озем”, “ЭА Энд”, “Раоял лас груп”, ‘Хек Никл”, “Агро берк”, “Клубничная поляна”, “Бей энд Джи”;

11:00-17:00 частично село Дзорахбюр; села Ацаван, Гегадир, Вохчаберд;

13։00-14։30 частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ф. Тевосяна, Арохчаранаин, Гр. Кочара, Ереванян, З. Андраника, Ахбюрака;

в Гегаркуник ской области:

11:00-14:00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавуш ской области:

11։00-13:00 села Айгедзор, Чинар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорий ской области:

10։00-11։00 частично квартал “Таврос” в городе Ванадзор;

11:00-15:00 села Апавен Арцни;

12։00-13։30 частично проспект Баграмяна в городе Ванадзор;

в Ширак ской области:

11:00-17:00 села Баграван, Нор Артик, пограничная застава Харьков в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.