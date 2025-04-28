Понедельник, 28 Апреля 2025 15:53

АрмИнфо. Премьер-министра Армении Никол Пашинян в Таллине встретился со спикером парламента Эстонии Рийгикогу Лаури Хусаром.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашинян сначала сделал запись в книге почетных гостей, а затем встреча продолжилась за рабочим обедом.

Спикер парламента Эстонии подчеркнул важность официального визита премьер-министра Армении, выразив уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет расширяться и укрепляться.

Собеседники подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества Армении и Эстонии, в том числе на международных площадках.

Было затронуто вопрос дальнейшего развития отношений Армения-Европейский Союз.

Они также обменялись мнениями по вопросам регионального значения, в частности, по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном.