Понедельник, 28 Апреля 2025 15:37

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе рабочего визита в Катар 28 апреля принял участие в Глобальном форуме безопасности в формате вопросов и ответов.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в ходе сессии вопросов и ответов Григорян коснулся процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений и шагов, предпринимаемых Арменией для подписания мирного соглашения.

Секретарь Совбеза Армении также рассказал о правительственном проекте "Перекресток мира", как важная экономическая инициатива, направленная на установление стабильного и прочного мира на Южном Кавказе.

Григорян также коснулся темы энергетической безопасности Армении и важности ее диверсификации.