Понедельник, 28 Апреля 2025 14:30

АрмИнфо. В МИД Армении выразили соболезнования Канаде в связи трагедией, произошедшей в Ванкувере.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с известием о трагических событиях, произошедших во время фестиваля "Лапу-Лапу" в Ванкувере. Мы желаем всем пострадавшим сил и скорейшего выздоровления", - говорится в публикации МИД Армении в микроблоге в Твиттер (Х).

Отметим, что как стало известно из местных СМИ, в результате наезда внедорожника на людей во время фестиваля в канадском Ванкувере, по меньшей мере, 8 человек погибли, еще 6 пострадали.