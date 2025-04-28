Понедельник, 28 Апреля 2025 14:04

АрмИнфо. Летом 2020 года состоялся релиз бесплатного проекта - UXCore, представляющий собой самую крупную библиотеку когнитивных искажений (паттернов мышления) с более чем 1000 примерами для использования. Автором последней оказался армянин Вольф Алексанян, который более 17 лет занимается информационными технологиями (B2G, B2B, crypto).

Опубликовал Алексанян UXCore (UX - пользовательский опыт, Core - ядро) под GFDL лицензией, которая подразумевает свободное использование проекта всеми желающими на некоммерческой основе, на английском и русском языках, чем, в том числе, привлек внимание глобального ИТ-сообщества, а его проект стал предметом бурного обсуждения. Сегодня UXCore пользуется популярностью, в том числе в Silicon Valley, и как отметил в беседе с корреспондентом АрмИнфо сам Вольф Алексанян, получил высокую оценку со стороны влиятельных в отрасли лиц, представляющих такие конгломераты как Google, Amazon и др.

В общей сложности библиотека состоит из 105 когнитивных искажений со своими названиями, с короткими, более простыми, описаниями для восприятия нежели можно найти в других источниках и примерами использования.

Примечательно, что данный материал ориентирован на область разработки ПО, то есть software, а также на управление в сфере HR. Однако, это вовсе не означает, что изложенный контент невозможно экстраполировать на какой-то другой род деятельности. "Иными словами, можно быть вообще не связанным с IT, но так как operations, то есть управление компанией, это что-то универсальное, то когнитивные искажения можно использовать, в принципе, в чем угодно", - подметил автор проекта.

В общей сложности, в мире насчитывается около двух сотен когнитивных искажений, но, по заверению Алексаняна, если условно некий индивид позволит себе исследовать эти 105 паттернов, представленные в UXCore, этого будет более чем достаточно с точки зрения повышения своего самосознания.

Однако поводом для встречи послужил не успех проекта UXCore, тем более не достижения Алексаняна, о чем он категорически отказался говорить, а релиз этого проекта на армянском языке.

Примечательно, что перевод столь сложного материла взяли на себя воспитанники социально-образовательного НПО Армении «Дети регионов в регионах» (MEM).

Дети VS армянское ИТ-сообщество

В 2023 году к Вольфу Алексанян обратился один из координаторов MEM Арутр Акопян. Он сам предложил перевести изложенный контент в проекте детьми на армянский язык под его руководством.

Отметим, что сама деятельность НПО заключается в содействии детям, которые живут в регионах, посредством создания своего рода коммуникационных мостов между ними и разными специалистами в армянском IT-комьюнити с целью развития их профессиональных и гибких навыков.

После длительной беседы, в ходе которой Алексанян пытался всячески отговорить своего собеседника от реализации подобной инициативы - ввиду сложности материала и отсутствия используемых определенных терминов на армянском языке, последний оказался более настойчивым и убедительным. "Это мы сейчас говорим о временах, когда меньше года прошло с момента релиза нашумевшего чата GPT. В то время LLM очень плохо работали с армянским языком, и уже тем более не могли что-то объяснить по когнитивным искажениям, банально по той причине, что контента мало и т.д.", - обозначил он.

В итоге, уже в начале 2025 года перевод был готов. Безусловно, Акопян взял на себя серьезный процент перевод материала, но при этом находился в постоянном прямом контакте с детьми, создавал для них материалы на армянском языке, слушал их вопросы, валидировал процессы. Часть детей участвовала в проекте напрямую, часть - косвенно: слушая лекции, генерируя фидбэки, давая комментарии и др.

"Я очень хочу, чтобы ребята, которые участвовали в этом проекте получили свою толику признания за то, что они сделали нечто исключительное. И в моих глазах, они гораздо выше абсолютного большинства практически всех ИТ-компаний в Армении. Это данность, потому что я знаю бюджеты ИТ-компаний в Армении, знаю, как и на что они тратят деньги. Сами компании редко генерируют качественные знания, и еще реже делятся ими с нашим ИТ-сообществом. И, в итоге, на фоне всего этого появляется группа детей, которые делают что-то нереально крутое. Это ведь не просто перевод текста на армянский язык, они буквально для нашей нации на годы вперед создали армянский контент, на котором LLM-ы и системы будущего будут учиться. Они проделали очень серьезную работу, наверное, сами не понимая ее масштабности. Потому что когнитивные искажения будут у нас и сейчас, и через 100, и через 500 лет", - пояснил Алексанян.

Эффект применения когнитивных искажений на рост ИТ в Армении

На вопрос корреспондента повысит ли применение библиотеки когнитивных искажений эффективность ИТ-сектора Армении, Алексанян отметил, что это возможно лишь в том случае, если армянские ИТ-инфлюенсеры, за которыми люди следуют, поймут значимость проекта и будут популяризировать его. Точнее, не сам проект, а идею. "Мне даже не нужно, чтобы проект распространили, куда более важно распространение концепции. Чтобы инфлюенсеры сказали, что дети в областях Армении много умных вещей сделали, в то время как наше ИТ-комьюнити никак не Open-Source. У нас в ИТ, в целом, очень мало достижений в плане Open- Source-а. Потому что, в основном, все для себя что-то делают. Я пытался продвигать эту концепцию, но попытки были безуспешными, думаю, из-за менталитета. Но здесь нужно понимать, что даже работая на себя, можно сгенерировать очень много пользы для общества, очень много", - заверил Вольф Алексанян.

Отметив, что уровень образования в Армении только набирает обороты, он обратил внимание на то, что, в свою очередь, это сводит интересы нашего ИТ-комьюнити к обсуждению того, какой проект где, сколько денег поднял. ПоэтомуАлексанян не был изначально заинтересован в переводе проекта на армянский язык, банально по той причине, что в Армении, как ему казалось, в принципе мало кто поймёт значимость такого материала, его ценность. "То есть мы сейчас говорим о том, что этот проект в Армении может понять лишь несколько процентов людей. Не с точки зрения текста, а в контексте того, как конвертировать информацию, которая написана, экстраполировать в своё дело", - отметил он.

Менталитет как основопричина

Менталитет в Армении, по убеждению Алексаняна, в некотором смысле меняется. Но чтобы он изменился в плане отношения к учебе, по его мнению, нужны правильные инфлюенсеры.

"К моему великому сожалению, у нас в Армении, некоторые инфлюенсеры настолько жадные, что не понимают, как свою власть инфлюенсера использовать во благо для людей, а не себя. Если они не понимают, как это сделать, могли бы книгу какую-нибудь прочесть", - посетовал он.

Сегодня более всего Алексанян стремиться сместить вектор внимания армянского общества с обсуждений меркантильного характера в сторону книг, учебников, исследований.

Учитывая, что мир все больше идет в сторону глобализации, которую не остановить, потому что она свойственна homo sapiens-у, он подчеркнул, что сейчас очень удобное время, чтобы понять, что книга - это хорошо. То есть, как отметил, эксперт, попытаться переформатировать свое отношение к литературе, но не художественной, а научного, технического характера.

На вопрос нужно ли нам заново учиться жить по книгам, Алексанян отметил, что заново надо учиться учиться.

"Учеба должна стать чем-то нереально крутым, привлекательным. То, что я сейчас говорю, это из категории здравого смысла и более чем очевидно для ИТ-столиц разных стран. В той же Польше, Силиконовой долине, Сингапуре, в любой стране, городе, где серьезная концентрация айтишников - учиться является совершенно нормальным процессом – люди обучаются, делятся знаниями, работают над собой", - заметил автор проекта.

Только это, по мнению Алексанян, позволит обоснованно сравнивать Армению с Израилем и другими небольшими странами, где идет серьезное развитие ИТ.

Cсылка на армянскую версию проекта - https://keepsimple.io/hy/uxcore