Понедельник, 28 Апреля 2025 12:52

АрмИнфо. Главным видением армянского народа должно быть создание мощной, развитой Республики Армения. Об этом заявил экс- госминистр НКР, президент союза "Арцах" Артак Бегларян в рамках турне в США.

Как сообщили в пресс-службе союза "Арцах", Бегларян выступил на мероприятиях в Йельском университете, в Палате представителей штата Коннектикут в городе Хартфорд и в центре армянской общины штата Иллинойс в городе Чикаго.

В своих выступлениях экс-чиновник из Арцаха представил семь стратегических целей, с помощью которых станет возможно восстановление прав арцахского населения.

Бегларян в частности поднял проблемы насильственно перемещенного арцахского населения, текущую ситуацию и необходимые действия для решения возникших проблем. Представляя основные цели, Бегларян заметил, что их можно запомнить по первым буквам английского слова "PERSIST" (упорствовать - ред.). По его словам, эти цели, включают действия, по содействованию в становлении арцахского населения в Армении с обеспечением стабильного и достойного существования, а также сохранения его идентичности.

Бегларян также подчеркнул необходимость сохранения физической среды Арцаха, включая его культурное наследие и собственность, которые подвергаются активному уничтожению и присвоению со стороны Азербайджана. В этом ключе, он призвал к документированию всех преступлений и фиксации права народа Арцаха во всех возможных международных инстанциях.

"Необходимо обеспечить международное признание и осуждение геноцида народа Арцаха как продолжения Геноцида армян в Османской империи. Мы должны инициировать и добиться международного правосудия, наказывая преступников и тем самым предупреждая новые преступления против человечности в отношении армянского и других народов", - продолжил Бегларян.

Кроме того, президент союза "Арцах" обратил внимание на важности ликвидации армянофобии в Азербайджане, проводимой на государственном уровне, являющейся главной идеологической основой преступлений, совершаемых азербайджанцами против армян. Бегларян также призвал добиться возвращения армянских военнопленных, и привлек внимание к фиктивным судилищам в Азербайджане в отношении армян исключительно из-за их национальной принадлежности.

В контексте права арцахцев возвращения в свои дома, Бегларян представил несколько международных примеров возвращения насильственно перемещенных народов. Он выразил убеждение, коллективное возвращение народа Арцаха станет возможно, если будет политическая воля у сверхдержав. А для этого, по его словам, необходимы, в первую очередь, ответственные и действенные усилия государственных институтов Армении.

"В этой сложной ситуации главным видением армянского народа должно быть создание мощной, развитой Республики Армения с национальной ответственностью, из чего вытекает и обеспечение безопасной, достойной, стабильной жизни в Арцахе посредством коллективного возвращения", - заявил президент союза "Арцах".

В заключение Бегларян призвал быть готовыми к последовательной и длительной борьбе во имя общечеловеческих ценностей и бытия армянского народа.

Согласно сообщению, мероприятие в Йельском университете были организованы программой изучения геноцида Центра Макмиллана, Национальной ассоциацией армянских исследований (NAASR), программой "Пойнтер" и Армянской сетью Йеля. В свою очередь, мероприятие в Хартфорде было организовано армянской общиной Коннектикута, а мероприятие в Чикаго - Иллинойским отделением Армянского национального комитета Америки (ANCA).

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.