Понедельник, 28 Апреля 2025 12:49

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении предлагает установить новые лицензионные требования и условия для видов лабораторно- диагностической деятельности, в том числе для отдельных видов лабораторной деятельности и нового вида лабораторной деятельности в сфере здравоохранения - медицинской зоологии. Законопроект размещен на едином портале правовых актов.

Как говорится в пояснении к документу, документ устанавливает новые условия и требования к лицензированию видов лабораторной деятельности, поскольку действующие лицензионные требования включают в себя устаревшие виды оборудования, которые практически не используются в современных процессах лабораторных исследований, теряя свою актуальность.

В результате принятия проекта устанавливаются лицензионные требования: гематологический, иммуногематологический, общий клинический, биохимический, иммунологический, токсикологический, гистологический, цитологический, генетический (цитогенетика, молекулярная генетика), микробиологические (бактериологические и паразитологические), медицинская зоология, отбор проб (забор крови, сбор или отбор других клинических образцов, сбор или отбор проб окружающей среды для различных видов деятельности).

Проект, в случае его утверждения, вступает в силу с 1 января 2029 года.