Понедельник, 28 Апреля 2025 12:30

АрмИнфо. В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию. В Минобороны Армении подчеркнули, что сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 28 апреля в районе 00:25 подразделения армянских ВС открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном участке границы, не соответствует действительности.

"Напомним, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм Армения-Азербайджан для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом. Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение.

Министерство обороны Армении подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра РА, готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне", - резюмировали в оборонном ведомстве.