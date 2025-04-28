Понедельник, 28 Апреля 2025 11:25

АрмИнфо. Проблемы между Арменией и Азербайджаном исчезнут с нормализацией политических и торговых отношений между ними с учетом прав обеих сторон. Как сообщает иранист Артем Тоноян, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью азербайджанскому гостелеканалу AzTV.

По словам, иранского президента, Иран интенсивно строит коридор, соединяющий Азербайджан с Нахиджеванью, чтобы способствовать нормализации отношений Еревана с Баку, и решить один из существующих территориальных вопросов.

"Что касается нормализации отношений между Ереваном и Баку, Пезешкиан уверен, что проблемы начинаются тогда, когда "мы выходим за рамки своих прав". Соответственно, важно уважение прав, интересов и территориальной целостности государств", - процетировал иранист президента Ирана.