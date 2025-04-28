Понедельник, 28 Апреля 2025 11:19

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян накануне направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Нидерландов Дику Схофу по случаю национального праздника - Дня короля.

В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: <От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Нидерландов с национальным праздником - Днем короля.

Текущая веха в отношениях между Арменией и Нидерландами, основанных на демократических ценностях и укрепленных годами дружбы, является доказательством существующих между нашими народами уважения и взаимного доверия.

С радостью констатирую, что после недавнего подписания Декларации о стратегическом партнерстве наши двусторонние отношения вступили в новый исторический период, указывающий на новые направления и перспективы развития сотрудничества. Я придаю особое значение дальнейшему развитию нашего сотрудничества в рамках партнерства Армения-ЕС.

Еще раз поздравляю Вас и дружественный народ Нидерландов с этим знаменательным днем, желаю мира и процветания>.