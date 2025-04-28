Понедельник, 28 Апреля 2025 11:09

АрмИнфо. С 28 по 29 апреля температура воздуха в Армении постепенно понизится на 3-6 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Правда, как отмечает источник, 30 апреля, а также с 1 на 2 мая ртутный столбик повысится на столько же. 28-30 апреля и 1- 2 мая в некоторых регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз ожидается усиление порывов ветров до 18-22 м/с.

В Ереване 28-30 апреля и 2 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время гроз порывы ветров достигнут 15-18 м/с. 1 мая прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха в столице 28 апреля днем составит 20-22 градуса, вечером - 12- 14 градусов, в ночь с 28 на 29 апреля - 9-11 градусов выше нуля.