Суббота, 26 Апреля 2025 16:34

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 80, 82, 82А, 82Б, 82Г на улице Анрапетутяна, 37, 39, 41 на улице Ханджяна, жилые дома 2, 4, 6 на улице Туманяна, частные дома 5-47 на улице Таиров, частные дома 87-346 в кв. Норагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улица Кочаряна, частично переулок Кочаряна, частично проспект Кочаряна, частично проспект Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

в Арагацотн ской области

11:00-17:00 частично город Аштарак; села Нор Ерзнка, Карин;

в Арарат ской области:

10։00-11։30 частично село Беркануш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Малишка;

в Котайк ской области:

11:00-16:00 частные дома Дзорахбюра, Джрвежа; частично село Дзорахбюр; частично село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Гарни и Гохт; село Вохчаберд полностью; компания “Веолиа Джур”, обсерватория Гарни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично село Ариндж; села Зовашен, Капутан;

в Гегаркуник ской области:

10:00-16:00 село Драхтик;

11:00-16:30 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком”;

в Тавуш ской области:

12։00-16:00 Тбилисское шоссе, частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорий ской области:

10։00-11։30 частично улицы Тевосяна, Нарекаци в городе Ванадзор;

14։00-15:30 частично квартал “Таврос-1” в городе Ванадзор;

в Ширак ской области:

1 1 : 00 - 17 : 0 0 село Айкадзор, застава, прилегающая к селу Джрапи, насосная станция и Ахурянское водохранилище в Анийском регионе, село Дзоракап, газозаправочная станция Сарнахбюра и 1-ый квартал города Маралик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.