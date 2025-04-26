Суббота, 26 Апреля 2025 12:59

АрмИнфо. Никол Пашинян: Когда при осуществлении пограничного контроля гражданин соприкасается исключительно с Пограничными войсками Армении - это очень важная веха для нашего государства, его независимости, суверенитета и развития

Пограничник в некотором смысле также является символом мира и безопасности, и наша политика заключается в постоянном увеличении присутствия пограничников вдоль международно признанных границ Республики Армения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе мероприятия, приуроченного Дню пограничника.

Он отметил, что это является очень важным промежуточным шагом на пути к долгосрочному миру, институциональному миру и стабильности.

Премьер подчеркнул, что сегодня территории, которые прошли демаркацию и перешли под контроль Пограничных войск, приобрели для правительства своего рода показательное значение. В этой связи он пояснил, что, выезжая на демаркированные территории, он и другие члены правительства хотят продемонстрировать, что они подразумевают под <Реальной Арменией>, под миром и безопасностью. Премьер заметил, что в результате небольших шагов, которые были реализованы в прошлом году, любой гражданин, въезжающий и выезжающий с территории Республики Армения, при осуществлении пограничного контроля соприкасается исключительно с военнослужащими Пограничных войск Республики Армения. <Это очень важная веха для нашего государства, его независимости, суверенитета и развития>, - сказал премьер­министр.

В то же время Никол Пашинян выразил благодарность военнослужащим пограничных войск РФ и Российской Федерации за выполнение этих функций с первых дней независимости. <С другой стороны, я рад подчеркнуть, что, несмотря на различные и известные трудности, мы сегодня способны реализовать такие шаги. Сегодня мы можем сказать, что Республика Армения, благодаря всем своим партнерам, может уверенно взять на себя защиту собственных границ шаг за шагом, и это среднесрочная цель, которую мы перед собой ставим>, - отметил он.

В завершение премьер подчеркнул, что ожидает от пограничных войск Армении особых усилий по улучшению своей службы.