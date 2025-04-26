Суббота, 26 Апреля 2025 12:12

АрмИнфо. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян 27 апреля с рабочим визитом отправится в Катар.

Как сообщает пресс-служба Совбеза, визит обусловлен участием армянской стороны во Всемирном форуме безопасности (Global Security Forum), который пройдёт в Дохе с 28 по 30 апреля.

Согласно источнику, в рамках рабочего визита секретарь Совета безопасности проведёт ряд двусторонних встреч.