Суббота, 26 Апреля 2025 12:10

АрмИнфо. День гражданина посвящен тому явлению, что власть в нашей стране после 2018 года принадлежит народу, а точнее гражданам Республики Армения. Об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня гражднина.

"Это ключевое изменение должно стать частью нашего сознания, социальной психологии, традиций и повседневной практики.

Это изменение происходит, но не без трудностей.

И это путь, пройдя который, мы сможем обеспечить нашу высшую цель - долговечность независимого государства Республики Армения.

Этот путь проходит через сложные узлы внешней и внутренней политики, иногда через крахи и трагедии.

Но мы проходим этот путь, не упуская из виду ключевую идентичность гражданина - интересы государства.

Наша политика была и продолжает строиться вокруг этого.

Это трудный, но неизбежный путь - путь независимости, суверенитета, государственного сознания и мира, и мы пройдем этот путь, не ожидая аплодисментов", - заявил он.

Поздравив горожан с этим праздником, премьер отметил, что после бархатной революции 2018 года в Армении не были сфальсифицированы ни одни выборы. "И этот факт стал частью нашей новой реальности", - добавил он.

Пашинян подчеркнул, что его правительство является гарантом свободного волеизъявления народа, заметив, что и народ должен защищать свое право на свободу выбора, что чрезвычайно важно.

По его словам, правительству и правящему большинству необходимо обеспечить механизмы саморегулирования, которые будут способствовать дальнейшему развитию культуры свободы. "Правительство гарантировало и будет продолжать гарантировать свободу граждан", - обозначил он.

По словам Пашиняна, день гражданина также посвящен благополучию. В этом ключе он напомнил, что со времен народной, ненасильственной бархатной революции 2018 года экономика Армении выросла на 43,5%, а государственный бюджет получил дополнительный доход в размере $4,2 млрд.

Вместе с тем, Пашинян подметил, что День гражданина посвящен и нетерпимости к коррупции. Он отметил, что после революции в Армении были созданы антикоррупционные институты: Комиссия по предотвращению коррупции, Антикоррупционный комитет, суд трех инстанций, институт конфискации незаконного имущества и защиты общественных интересов.

"Основным инициатором антикоррупционных дел и лидером борьбы с коррупцией является правительство и правящее большинство.

Системная коррупция в Армении искоренена, а с сетевой коррупцией ведется ежедневная борьба, и в этой борьбе требуется все больше и больше общественной поддержки.

День гражданина, прежде всего, посвящен государству и государственности, потому что нет гражданина без государства. Государство - это идентичность гражданина", - отметил в своём послании премьер.