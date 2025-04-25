Пятница, 25 Апреля 2025 19:54

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении, возможно, невольно ввел общественность в заблуждение, предоставив недостоверную информацию об ужасающем случае пыток в отношении Самвела Варданяна, произошедшем в ночь на 15 апреля 2024 года. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Рубен Меликян.

Адвокат уточнил, что, согласно заявлениям генпрокурора, причиной задержки предварительного следствия является отсутствие заключений по комплексной судебно- следственной, судебно-генетической, судебно-биологической и биологической экспертизам. Однако, как отметил Меликян, эти заключения были получены уже около 70 дней назад.

"Таким образом, генпрокурор мог ввести общественность в заблуждение, и я надеюсь, что должностные лица, предоставившие ему неверную информацию, понесут дисциплинарное взыскание, а общественность получит извинения", - подчеркнул адвокат, добавив, что подробности дела будут представлены на пресс-конференции в ближайшее время.

Напомним, что Самвел Варданян был задержан по подозрению в хулиганстве после перепалки с депутатом от правящей фракции "Гражданский договор" Акопом Асланяном в одном из городских автобусов. Согласно видеозаписям, гражданин, узнав едущего в автобусе Асланяна, бросил ему в лицо "Антиармянский ублюдок, решил выйти в люди". Эти слова вызвали гнев депутата, который с использованием брани потребовал дать ему дорогу, набросился на молодого человека с кулаками, и выбил телефон из рук.

Добавим, что в ночь задержания по дороге из Следственного комитета в СИЗО Варданяна жестоко избили 3 неизвестных в масках. Как сообщили его адвокаты, по дороге полицейские остановили автомобиль и вышли под предлогом справить малую нужду. В отсутствие полицейских задержанного Варданяна неизвестные в масках выволокли из машины, стали избивать и унижать.