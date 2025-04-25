Пятница, 25 Апреля 2025 19:51

АрмИнфо. Для выяснения обстоятельств гибели армянского пограничника возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится предварительное следствие. Об этом сообщили в пресс-службе Службы национальной безопасности Армении.

Отмечается, что согласно предварительным данным, военнослужащий срочной службы одного из подразделений пограничных войск СНБ Армении Сюникской области скончался в результате огнестрельного ранения, полученного от своего служебного автомата.

Напомним, что ранее, 25 апреля, ряд СМИ, ссылаясь на информацию Следственного комитета Армении, сообщали о том, что армянский пограничник погиб в результате подрыва на мине. Информацию до сих пор не подтвердили в Министерстве обороны Армении.