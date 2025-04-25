Пятница, 25 Апреля 2025 19:48

АрмИнфо. Конституционный суд (КС) Армении в своем постановлении установил, что Высший Судебный Совет (ВСС) незаконно прекратил полномочия судьи Артура Степаняна. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Александр Кочубаев.

Как пояснил адвокат, решение о прекращении полномочий судьи было принято пятью голосами, в то время как ВСС состоит из десяти членов, что Конституционный суд расценил как нарушение права на государственную службу и независимость судьи. В этой связи Кочубаев обратил внимание, что согласно решению КС, подобные решения могут приниматься только большинством голосов от общего числа членов ВСС, то есть не менее чем шестью голосами. В противном случае, как отметил адвокат, такие решения будут считаться противоречащими Конституции.

"Конституционный суд четко зафиксировал, что процедура принятия подобных решений серьезно угрожает независимости судьи, поскольку создает условия для произвольного политического вмешательства в судебную власть, а не для законного регулирования. Это серьезный сигнал", - написал Кочубаев.

В этой связи адвокат подчеркнул, что судебная система подвергается давлению и незаконному вмешательству, отметив, что так называемые "дисциплинарные разбирательства" в отношении судей не только не соответствуют принципу верховенства закона, но и служат инструментом для контроля над судебной властью.

"Пришло время прекратить нападки на судебную власть. Конституционный суд ясно подчеркнул, что происходящее противоречит Конституции, а последствия ставят под угрозу не только независимость судей, но и законность всей системы государственного управления", - резюмировал Кочубаев.

Отметим, что в июле 2024 году ВСС удовлетворил ходатайство министра юстиции Армении по привлечению к дисциплинарной ответственности судьи Артура Степаняна, в результате которого 9 июля 2024 года его полномочия были прекращены. Отмечалось, что лишение полномочий было связано с допущением судьей нарушений норм процессуального права, в частности, судебные акты публиковались или предоставлялись с задержкой от установленных сроков.