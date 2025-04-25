Пятница, 25 Апреля 2025 19:36

АрмИнфо.Южному Кавказу нужен долгосрочный мир, где все страны связаны активными экономическими, политическими и культурными связями. Об этом посол Армении в Великобритании Варужан Нерсесян в ходе дискуссии, организованной Каспийским политическим центром (CPC) в Палате лордов в Лондоне, Великобритания.

Согласно сообщению, на сайте центра, в этой связи Нерсесян рассказал об инициативе своего правительства "Перекресток мира", направленной на разблокирование всех транспортных и коммуникационных связей в регионе.

Отмечается, что дискуссия, модератором которой выступил член Консультативного совета Центра Джеймс Шарп, была сосредоточена на изучении возможностей для Соединенного Королевства на Кавказе и в Центральной Азии, последних событиях, потенциальных проблемах для более глубокого сотрудничества и региональных последствиях расширения взаимодействия.

В мероприятии принял участие широкий круг участников, включая послов и дипломатов региональных посольств в Великобритании, членов обеих палат британского парламента, международных экспертов и представителей СМИ.

В качестве организатора мероприятия член Палаты лордов лорд Дэвид Эванс выступил с приветственной речью, подчеркнув геополитическое и экономическое значение Транскаспийского региона, сравнив его с современным Шелковым путем. Лорд Эванс особо подчеркнул роль Азербайджана как надежного партнера, а также богатство Каспийского региона критически важными минеральными ресурсами.

А лорд Дэвид Эванс из Уотфорда выразил убеждение, что благодаря сотрудничеству прикаспийских государств этот регион может стать стратегическим торговым коридором между Европой и Китаем.

В свою очередь президент CPC Эфган Нифти подчеркнул растущее дипломатическое взаимодействие региона. "Во время COP29 Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области альтернативной энергетики. Также примечательны планы по подводному кабелю для передачи электроэнергии в Европу через Грузию",

- отметил он, добавив, что Соединенное Королевство уже установило экономические связи в регионе и видит потенциал для более глубокого сотрудничества.

Старший научный сотрудник CPC доктор Эрик Руденшольд заявил, что в регионе наступает "современная эра исследований", обусловленная значительными достижениями в области связи и инфраструктуры.

"За последние три года Средний коридор - Транскаспийский транспортный маршрут - был разработан с нуля. Сегодня этот коридор активно содействует торговле между Азией и Европой, и глобальные логистические компании, такие как японская Maersk, уже используют этот маршрут. То, что когда-то было стратегическим видением, теперь стало оперативной реальностью", - заявил он.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов подчеркнул недавние успехи в региональном сотрудничестве, отметив, что расширение связей органично развивается внутри региона. Он приветствовал прогресс в усилиях по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув ценность прямого диалога и региональной ответственности в разрешении споров. В качестве положительного примера он привел недавнюю трехстороннюю встречу в Грузии с участием заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении.

"Проекты, которые игнорируют роль Азербайджана, Турции и Грузии, не могут быть успешными", - заявил он, отметив, что любой маршрут из Европы в Центральную Азию неизбежно проходит через Азербайджан. Он добавил, что Великобритания может сыграть свою роль в продвижении стратегической значимости Среднего коридора в сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией.

Меж тем, посол Турции в Соединенном Королевстве Осман Корай Эрташ поддержал растущее международное внимание к региону и его значимость в повестке дня Запада.

"Турция давно выступает за развитие Транскаспийского коридора, и нынешние геополитические условия способствуют достижению значимого прогресса. Недавние соглашения о поставках газа и инфраструктурные инициативы наглядно демонстрируют эту динамику", - заявил он.

Старший советник посольства Грузии в Великобритании Нуну Мосиашвили подтвердила твердую приверженность страны диалогу и активному участию в развитии Трансrаспийского коридора.

Обсуждение завершилось заключительным словом Джеймса Шарпа, который подчеркнул важность стратегического партнерства и совместных решений для укрепления сотрудничества в сфере энергетики и связи в Каспийском регионе, что принесет пользу как Соединенному Королевству, так и странам региона.

Примечательно, что на мероприятии выступили речами послы Армении, Азербайджана, Турции и Узбекистана в Великобритании, а также

дипломаты из посольства Казахстана и Грузии. Однако, лишь Казахстан и Азербайджан из вышеперечисленных стран являются Прикаспийскими государствами.