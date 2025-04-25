Пятница, 25 Апреля 2025 19:19

АрмИнфо. В многоцентричном мире рынок идей и проектов намного шире, чем "западные ценности" и "российская традиция". Так прокомментировал российский политолог Сергей Маркедонов госвизит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай и подписанные в рамках посещения документы.

Политолог констатировал, 23 апреля в Пекине Алиев подписал с председателем КНР Си Цзиньпином "Совместное заявление между Азербайджаном и КНР об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства", а всего между сторонами подписано 20 документов в различных областях.

Маркедонов уверен, что это отнюдь не рядовое событие и для интереса к нему есть несколько серьезных причин.

Эксперт констатировал, что сегодня представители официального Баку и близких к ним политологи продвигают тезис о том, что в сегодняшних условиях Азербайджанская республика вольна сама выбирать партнеров, не заморачиваясь на политкорректность в диалоге и с США, и с Россией, и с ЕС.

"Даже в диалоге со стратегическим союзником Турцией Баку порой позволяет себе недвусмысленную фронду (например, в оценках итогов двух последних карабахских войн и главных победителей в них). Обращает внимание и тот факт, что во время недавнего выступления VII политический форума "К новому мировому порядку" Ильхам Алиев "прошелся" и по Западу - в большей степени, и по России - редко, но метко, но оставил в покое Китай", - заметил российский политолог.

Маркедонов считает, что во многом Баку пытается стать паттерном и для других постсоветских стран, уставших от геополитической дихотомии Россия-Запад, что позволяют сделать как выгодное экономические ресурсы, так и выгодное политико- географическое положение.

" Впрочем, без дипломатического мастерства и наступательности все это оставалось бы "чемоданом без ручки". Но в геополитических танго танцуют двое. О глобальных амбициях Китая и его соперничестве с США говорят почти, что из каждого утюга. Но, глобального не бывает без регионального и локального", - убежден он.

Политолог напомнил, что в 2023 году были установлены отношения стратегического партнерства между Пекином и Тбилиси, и с этого времени регистрация китайских предприятий в Грузии увеличилась на 96,6%, только в прошлом году госреестр зарегистрировал 291 новую китайскую компанию.

Более того, по его словам, буквально на днях глава минобразования

Грузии Александр Цуладзе представил новую концепцию общего образования, предполагающую утверждение стандарта китайского языка как второго иностранного.

"В канун своего визита в Пекин Ильхам Алиев в интервью главному китайскому информагентству "Синьхуа" заявил, что с июля 2024 по апрель 2025 гг. двусторонняя торговля между странами выросла на 20%. Теперь отношения между КНР и Азербайджаном тоже определены, как стратегическое партнерство. Кавказ, как мы видим, становится намного ближе к Поднебесной, чем еще лет пять назад. Не стоит, конечно, делать преждевременные выводы и говорить о тотальной "китаизации" региона. Но и пройти мимо очевидных фактов невозможно", - уверен Маркедонов.

Политолог считает, что у Китая есть набор идей, которые интересны и Азербайджану, и Грузии.

"Снова позволю себе цитаты из "Синьхуа": "Китай поддерживает Азербайджан в защите его национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также в продолжении следования по пути развития, соответствующему его национальным условиям:Китай готов осуществлять углубленное сотрудничество с Азербайджаном...для решительной борьбы с "тремя силами зла": терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом". Замените слово "Азербайджан" на "Грузия" и Вы получите геополитический идеал Тбилиси. Заметьте, без всякого навязывания "либеральных ценностей", с сохранением национального колорита, но с непременным акцентом на "территориальной целостности". Не сильно погрешу против истины, если скажу, что и Казахстан, и другие страны Центральной Азии под таким проектом охотно подписались бы", - заключил Маркедонов.