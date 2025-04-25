Пятница, 25 Апреля 2025 18:20

АрмИнфо. Сегодня в Баку находится Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас. Более глупого дня для ее поездки в Баку трудно себе представить. Об этом 25 апреля после заседания суда заявил находящийся под домашним арестом вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Он напомнил, что ни один высокопоставленный чиновник не выразил соболезнования армянскому народу по случаю 110-ой годовщины Геноцида армян. "И это при том, что как Европарламент, так и 17 стран ЕС признали факт Геноцида армян", сказал Ашотян.

Он напомнил, что статья 6 Договора о всеобъемлющем и расширенном партнерстве предусматривает, что стороны обязаны бороться с преступлением геноцида.

Напомним, что сегодня в Баку прибыла глава внешнеполитической службы ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кайя Каллас. Ее принял президент Ильхам Алиев. Позднее на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым Каллас заявила, что Баку является важным партнером для Брюсселя. Она подчеркнула, что Азербайджан играет большую роль в энергоснабжении ЕС. Каллас также поблагодарила Азербайджан за гуманитарную помощь, оказанную Украине.