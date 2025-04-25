Пятница, 25 Апреля 2025 17:45

АрмИнфо. Группа компаний Team принимает участие в лучшем ежегодном фестивале работодателей Career City Fest. Являясь группой компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, технологий, финансов, гостеприимства, виноделия и ряде других секторов, Team приглашает людей самых разных профессий и интересов познакомиться в павильоне компании с многочисленными вакансиями у самого ориентированного на команду работодателя.

<Мы заслужили репутацию самого командно-ориентированного работодателя благодаря нашим людям. Team поощряет новые идеи и сотрудничество, предлагая тысячам своих сотрудников многочисленные возможности для профессионального роста и продвижения. Сегодня наша цель - не просто предоставить рабочие места. Мы хотим показать атмосферу, которая создается, когда разные секторы объединяются вокруг одной идеи, чтобы построить более эффективный рынок труда за счет применения инновационных технологических решений>, - отметила директор по управлению персоналом группы компаний Team Анна Овсепян. Как сообщает пресс-служба компании, в павильоне Team каждый посетитель может узнать не только о деятельности группы компаний, но и за считанные секунды оставить свое резюме в новом цифровом формате.

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Напомним, что группа компаний Team объединяет Team Telecom Armenia, Team Pay, Team Systems, Team Solutions CJSC, Buy.am, Grand Hotel Yerevan, TMW, Northern Terroir, Team Construct, Team Logistics, ServiceHUB, осуществляющие деятельность в телекоммуникационной, ИТ, финансовой, гостиничной и ряде других сфер.

Team стремится стимулировать экономику, предлагая продукты и услуги, которые доступны и удобны для каждого.