Пятница, 25 Апреля 2025 16:38

АрмИнфо. В ближайшие месяцы многие будут отправляться в путешествия, наслаждаться долгими прогулками под солнцем и открывать для себя новые уголки как в Армении, так и за её пределами. А для того, чтобы каждая минута этого пути была в радость, необходима удобная и качественная обувь. Именно поэтому Idram и IDBank, вдохновлённые духом приключений, запускают новую акцию совместно с сетью магазинов высококлассной обуви ECCO.

С 8 апреля по 8 июня 2025 года при оплате картами IDBank или с помощью QR-платежей через приложение Idram&IDBank в магазинах ECCO вы получите 20% от суммы покупки в виде idcoin — при покупке товаров не участвующих в других акциях.

Накопленные idcoins можно использовать при следующих покупках — в приложении Idram&IDBank и на платформе лояльности Idplus, выбрав их в качестве способа оплаты при QR-платеже.Top of FormBottom of Form

idcoin — это цифровые баллы лояльности, которые накапливаются в приложении Idram&IDBank при участии в различных акциях, предложениях и просто за то, что ты являешься нашим клиентом. Кроме того, ты можешь получать idcoin-ы в качестве благодарности. Его можно использовать для совершения платежей в более чем 23 500+ торговых точках․ Вы можете найти Idcoins в разделе «Бонусы» приложения Idram&IDBank и выбрать их в качестве способа оплаты при совершении покупок.

Подробности акции доступны здесь.