Пятница, 25 Апреля 2025 16:32

АрмИнфо. Завершение Дней Франкофонии в Армении ознаменуется проведением двухдневной международной научной конференции <Франция-Армения: историко­культурный диалог>.

Мероприятие состоится 29-30 апреля в Национальной библиотеке Армении, в котором примут участие известные исследователи, ученые, представители академических кругов, которые выступят с докладами и дискуссиями, посвященными многовековым отношениям и сотрудничеству двух стран, литературным и культурным связям, издательскому наследию и другим темам.

Основным докладчиком конференции станет президент Национальной библиотеки Франции Жиль Пеку. В первый день планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между Национальными библиотеками Франции и Армении, Национальной школой хартии, а также французской организацией современных технологий <Калфа>.

В рамках конференции состоится выставка книг армянских издательств, где будут представлены работы, посвященные армяно-французским отношениям, переводы французской литературы и т.д. Цель конференции - всесторонне представить многослойные исторические и культурные связи между Францией и Арменией.