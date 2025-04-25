Пятница, 25 Апреля 2025 16:06

АрмИнфо. Иск о конфискации незаконного имущества по части мэра Гюмри Вардана Гукасяна был подан еще в августе 2024 года, до этого в рамках уголовного производства есть еще одно дело от 2019 года, направленное в суд. Об этом заявила 25 апреля генпрокурор Армении Анна Вардапетян на заседании постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам, отвечая на вопрос-ремарку депутата от "Гражданского договора" Алхас Казарян о том, что многие сейчас пытаются связать правовые процессы вокруг Гукасяна с обстоятельством его избрания мэром Гюмри.

"Есть два разных производства", - заявила Вардапетян. Таким образом, и дело, и иск не могут быть связаны с политической активностью Гукасяна в последнее время, добавила она.

Напомним, что Вардан Гукасян занимал пост мэра Гюмри с 1999 по 2021 год. По данным правоохранительных органов, Гукасян, занимая пост мэра Гюмри, в период с 1999 по 2012 годы, при содействии своего заместителя и начальников управлений мэрии, незаконно присвоил 24 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью на день отчуждения 35 млн 690 тыс. 403 драма (около $87 тыс). В августе 2024 года Гукасяны были приглашены в Управление по взысканию имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры Армении. Ведомство желает конфисковать у бывшего мэра города Гюмри и членов его семьи 16 единиц недвижимого имущества и 224 млн драмов. Так, согласно генпрокуратуре, на ряд объектов недвижимости, принадлежащих семье Гукасян наложен арест. В их числе отель Alexandrapol Palace, расположенная в центре Гюмри.

В начале апреля с.г. (внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри прошли 30 марта), прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри от Коммунистической партии Армении Вардана Гукасяна на основании записи разговора, днями ранее появившейся в сети, которую приписывают Вардану Гукасяну. В этом разговоре кандидат в мэры угрожал <неприятностями> группе лиц в случае если они не соберутся не придут к нему. Как отметила пресс-секретарь генпрокурора Лусине Мартиросян, уголовное дело возбуждено по факту применения насилия к лицу или его близкому родственнику, уничтожения, повреждения или изъятия имущества путем угрозы или шантажа, принуждения к участию в собрании или отказа от участия в собрании из-за материальной выгоды.