Пятница, 25 Апреля 2025 14:41

АрмИнфо. Долларовые облигации Конверс Банка с объемом эмиссии в $10 млн проданы на первичном рынке за считанные дни. Этот транш также удалось разместить досрочно - за 6 дней с момента выпуска, вместо планируемых трех месяцев. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка.

В сообщении особо подчеркнуто, что 65% облигаций были размещены через платформу Converse Mobile. Большинство инвесторов, приобретших облигации этого выпуска, оказались физические лица - 95%.

В рамках этого транша было выпущено 100 тыс. облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону установлена в 5%, срок обращения - 36 месяцев. Периодичность выплат по купону предусмотрена раз в полгода. Срок погашения этого транша истекает 16 апреля 2028 года.

Далее после прохождения листинга на Армянской фондовой бирже облигации этого выпуска будут допущены к торгам на вторичном рынке.

В ближайшие планы Конверс Банка входит размещение драмовых облигаций.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 24.2 млрд драмов ($61 млн). В двухлетнем разрезе банк увеличил этот показатель на 65%.

Отметим, что помимо выпуска своих облигаций Конверс Банк неоднократно выступает андеррайтером ценных бумаг компаний, желающих в сжатые сроки осуществить размещение собственных облигаций. Буквально накануне - 16 апреля Конверс Банк за 10 дней (вместо предусмотренных изначально трех месяцев) досрочно разместил дебютные драмовые облигации иновационного медицинского центра "Вардананц" (ЗАО "Аринтерлев") в объеме 1 млрд драмов. До этого, в 2024 году также досрочно - на полтора месяца раньше предусмотренного срока были размещены драмовые облигации компании Евротерм (бренды "Ноян" и "Менк") в объеме 500 млн драмов. Эта компания является одним из крупнейших армянских производителей и экспортеров соков и нектаров, джемов и овощных консервов. Впрочем, собственные облигации Конверс Банка также в основном размещаются досрочно. Это свидетельствует о доверии инвесторов к эмитенту ценных бумаг и высоком спросе в данном случае на услуги Конверс Банка, в частности андеррайтер предлагает желающим приобрести облигации возможность осуществить транзакции через платформу Converse Mobile.