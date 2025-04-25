Пятница, 25 Апреля 2025 13:48

АрмИнфо. Площадка по кинопроизводству и финансированию кинофестиваля <Золотой абрикос> GAIFF Pro объявила о старте в текущем году набора заявок на участие и развитие авторских кинопроектов.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля <Золотой абрикос>, GAIFF Pro пройдет в этом году с 14 по 18 июля, в рамках которой будет представлено 17 проектов на разных стадиях производства.

Участники презентуют свои работы дистрибьюторам, международным инвесторам и потенциальным сопродюсерам. Кроме того, авторы отобранных проектов получат возможность принять участие в семинарах и индивидуальных встречах с целью развития своих кинопроектов. Крайний срок подачи заявок - 30 апреля.

Платформа короткометражного кино Short Cuts Nest также открыта для подачи заявок - до 15 мая. В результате, пять армянских короткометражных фильмов будут отобраны для участия в работе платформы и получат специальную награду от Kinoket.

Напомним, что 22-й Ереванский международный кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году пройдет с 13 по 20 июля. Согласно традиции, международный кинофестиваль представит конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы самых престижных кинофестивалей (Каннский, Берлинский и др.). В Армению приедут известные деятели киноиндустрии мирового уровня, чтобы представить свой опыт и искусство любителям кино.