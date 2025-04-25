Пятница, 25 Апреля 2025 13:37

АрмИнфо. Госсекретарь США Марко Рубио также воздержался от использования термина "геноцид", касаясь резни армян в Османской империи в начале XX века.

"В тени невыразимой утраты армянский народ выстоял и победил. Сегодня мы вспоминаем Мец Егерн не только с трауром, но и с решимостью. Мы чтим прошлое и смотрим в будущее - к прочному миру, процветанию и безопасности для Армении и всего региона", - написал Рубио в свое Твиттер ( X).

Как ранее писало АрмИнфо, президент США Дональд Трамп не использовал термин "геноцид" в своем послании по случаю 110-летия Геноцида армян в Османской империи, посол США в Армении Кристина Квин последовала его примеру.

Отметим, что законодательный орган США признал Геноцид армян в Османской империи еще в 2019 году, а уже в 2021 году президент Джо Байден в своем послании по случаю 24 апреля, квалифицировал произошедшее как геноцид.