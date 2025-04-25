Пятница, 25 Апреля 2025 13:01

АрмИнфо. Состоялся дружественный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

В Международном аэропорту города Самарканд Национального Лидера туркменского народа встретил Президент Шавкат Мирзиёев.

Из аэропорта совместный автокортеж узбекского лидера и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана направился к историко-культурному комплексу памятников «Hazrati Hizir» города Самарканд.

По прибытии к Мавзолею Ислама Каримова Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент Шавкат Мирзиёев возложили цветы, отдавая дань памяти выдающемуся государственному и политическому деятелю Узбекистана. Затем Национальный Лидер туркменского народа и глава братской страны проследовали на специально отведённое место. Согласно мусульманским традициям священнослужители прочитали аят из священного Корана и вознесли Всевышнему молитву.

Затем Председатель Халк Маслахаты Туркменистана в сопровождении Президента Узбекистана проследовал к туристической площади «Вечный город» в международном центре «Silk Road Samarkand. Национальный Лидер туркменского народа в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева ознакомился с объектами огромного комплекса площадью более 17 га.

Ознакомившись с экспозициями, раскрывающими богатое культурное наследие узбекского народа, образцами ремесленничества и прикладного искусства, особенностями архитектурных объектов, расположенных на площади, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поблагодарил Президента Шавката Мирзиёева и представителей узбекской стороны за прекрасно организованную экскурсию.

В рамках второго дня дружественного визита состоялись переговоры между Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Шавкатом Мирзиёевым.

У парадного входа Конгресс-центра высокого туркменского гостя сердечно приветствует глава Узбекистана. Здесь состоялась церемония официального фотографирования на фоне Государственных флагов двух стран.

Затем состоялась двусторонняя встреча между Национальным Лидером туркменского народа и Президентом Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением констатировали, что две страны прилагают совместные усилия для укрепления установившегося межгосударственного взаимодействия в области политики, экономики и торговли. Отметив наличие большого потенциала для расширения плодотворного взаимодействия, Национальный Лидер туркменского народа и узбекский лидер высказались за дальнейшее развитие партнёрства в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленная кооперация, высокие технологии.

Затем состоялась встреча в расширенном составе.

Сердечно приветствуя высокого туркменского гостя и членов делегации Туркменистана в Самарканде, Президент Шавкат Мирзиёев поблагодарил Председателя Халк Маслахаты Туркменистана за принятое приглашение посетить Узбекистан с дружественным визитом.

Передав слова приветствия Президенту Сердару Бердымухамедову, глава соседнего государства поздравил главу Туркменистана с состоявшимся недавно успешным визитом в Японию и присвоением звания «Почётный доктор» Университета Цукуба. Как отмечалось, это знак уважения и авторитета не только к Туркменистану, но и ко всей Центральной Азии.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в Узбекистане готовятся к предстоящему визиту Президента Туркменистана.

Пользуясь случаем, глава дружественной страны ещё раз поздравил с принятием по инициативе Туркменистана Резолюции об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия», а также принятием Организацией Объединённых Наций в третий раз Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана.

В завершение была выражена уверенность, что итоги нынешнего визита Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Республику Узбекистан будут содействовать углублению межгосударственных отношений по всему спектру.

Ещё раз поприветствовав главу братской страны, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что искренне рад встрече с Президентом Шавкатом Мирзиёевым и поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство.

Пользуясь возможностью, Председатель Халк Маслахаты передал узбекскому лидеру тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Сердара Бердымухамедова.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что будет обсуждён широкий круг вопросов двусторонних связей и состоится обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки, представляющим обоюдный интерес.

Как подчёркивалось, в настоящее время межгосударственному диалогу присущ высокий уровень. Определяющую роль в этом процессе играют доверительные отношения руководителей двух стран.

Добрая традиция взаимных визитов нашла своё продолжение и в этом году, сказал Национальный Лидер туркменского народа, отметив, что высокая делегация Туркменистана 5 мая нынешнего года посетит город Самарканд для участия во втором Саммите Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива», а 6–7 сентября – Ташкент с целью участия в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Председатель Халк Маслахаты поблагодарил Президента Шавката Мирзиёева за подтверждение участия в международном форуме по случаю Международного года мира и доверия, 30-летия постоянного нейтралитета в Туркменистане, который состоится 12 декабря 2025 года в Ашхабаде.

Пользуясь случаем, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также пригласил узбекского лидера на предстоящий в августе текущего года международный форум по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, который пройдёт под эгидой Организации Объединённых Наций в Национальной туристической зоне «Аваза».

Затронув тему двустороннего взаимодействия, Национальный Лидер туркменского народа с удовлетворением констатировал динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества.

Важное значение также придаётся развитию деловых связей по линии бизнес-сообществ. В данном контексте подчёркивалась целесообразность организации в текущем году очередного заседания Туркмено-узбекского делового совета, Третьего межрегионального форума и выставки национальных товаропроизводителей.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что дальнейшему развитию торговых связей будет способствовать создание Туркмено-узбекской зоны приграничной торговли – Торгового центра, строительство которого идёт полным ходом в районе контрольно-пропускного пункта «Daşoguz–Şabat».

Сотрудничество в области химической промышленности также заслуживает внимания, сказал Председатель Халк Маслахаты, отметив готовность Туркменистана к практическому осуществлению новых проектов, направленных на развитие отношений в этой отрасли.

В числе важных векторов двустороннего партнёрства назвав транспортную сферу, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что туркменская сторона предлагает укреплять взаимодействие по развитию существующих и созданию новых транспортно-транзитных коридоров.

Как подчёркивалось, взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере также имеет приоритетное значение.

В завершение, вновь выразив признательность Президенту Шавкату Мирзиёеву и всем узбекским коллегам за оказанное гостеприимство и радушный приём, Председатель Халк Маслахаты пожелал всем крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Узбекистана – мира и благополучия.

Поблагодарив Национального Лидера туркменского народа за выступление и озвученные предложения, глава соседнего государства подтвердил стремление Узбекистана углублять полномасштабное стратегическое партнёрство с Туркменистаном в интересах двух братских стран и народов.

По окончании двусторонних переговоров состоялась торжественная церемония вручения Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову ордена «Oliý Darajali Dustlik» – высшей государственной награды Республики Узбекистан.

Затем слово взял Президент Шавкат Мирзиёев, который поблагодарил Героя-Аркадага за предпринятый визит в Узбекистан. Сердечно поздравив Председателя Халк Маслахаты с высокой государственной наградой Республики Узбекистан, лидер Узбекистана пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых ярких успехов, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.

Выразив Президенту Шавкату Мирзиёеву искреннюю признательность за оказанную честь – награждение орденом «Oliý Darajali Dustlik», Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул историческую значимость нынешнего мероприятия, являющегося подтверждением нерушимости уз дружбы и братства между нашими странами.

Пользуясь случаем, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов от имени туркменского народа поблагодарил главу Узбекистана и пожелал ему крепкого здоровья, больших успехов в государственной деятельности, а братскому народу соседней страны – благополучия, счастья и процветания.

Выступившие затем участники торжественной церемонии сердечно поздравили Национального Лидера туркменского народа с высшей государственной наградой Республики Узбекистан – орденом «Oliý Darajali Dustlik», высказав Председателю Халк Маслахаты Туркменистана самые наилучшие пожелания.

Затем Национальный Лидер туркменского народа и глава дружественного государства высадили дерево в парке почётных гостей Конгресс-центра в знак приверженности дальнейшему сближению и упрочению дружбы между братскими народами двух стран.

Далее Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и узбекский лидер проследовали к зданию ЭКСПО-центра и ознакомились с выставкой «Миражи времени».

Поблагодарив за интересную и содержательную экскурсию, Национальный Лидер туркменского народа отметил важную просветительскую роль музеев и подобных экспозиций.

В свою очередь представители руководства выставки, сопровождавшие Председатель Халк Маслахаты Туркменистана во время экскурсии, выразили высокому гостю искреннюю признательность за посещение экспозиции.

Затем совместный кортеж Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты и Президента Шавката Мирзиёева проследовал в Международный аэропорт Самарканда.

Здесь Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и узбекский лидер тепло попрощались друг с другом, вновь подтвердив приверженность двух стран и народов братским и добрососедским отношениям, плодотворному многоплановому сотрудничеству, отвечающему интересам общего благополучия и процветания.

Завершив дружественный визит в Республику Узбекистан, Герой-Аркадаг отбыл на Родину.