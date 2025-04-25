Пятница, 25 Апреля 2025 12:52

АрмИнфо. В Ереване в спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна с 7 по 11 мая впервые состоится чемпионат Европы по карате среди взрослых.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе организаторов 60-ого по счету чемпионата, ожидается участие около 1000 спортсменов из 54 стран. Для участия в чемпионате в Ереван прибудет президент Всемирной и Европейской федерации карате (WKF) Антонио Эспинос, а также ряд других высокопоставленных чиновников из разных стран.

Проведение чемпионата в Ереване, согласно источнику, направлено на стимулирование спортивного туризма, продвижение Армении как туристической страны и развитие культуры карате на местном уровне. Президент Федерации карате Армении Вазген Арутюнян сообщил, что в столице также состоятся выборы нового руководящего состава Европейской федерации карате.

"Это историческая возможность для нашей страны занять более прочное положение в международном сообществе карате. Это станет стартом для проведения еще одного крупного мероприятия, так как подтверждено, что чемпионат Европы среди юниоров, молодежи и юношей до 21 года также пройдет в Ереване в 2027 году", - подчеркнул Арутюнян.

В свою очередь Антонио Эспинос добавил, что решение провести чемпионат Европы по карате среди взрослых в Ереване свидетельствует о росте и популяризации этого вида спорта во всех европейских странах. "Это также означает, что карате носит инклюзивный и всеобъемлющий характер, вдохновляя как спортсменов, так и болельщиков по всему миру", - резюмировал президент Европейской федерации карате.