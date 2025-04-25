Пятница, 25 Апреля 2025 12:20

АрмИнфо. Более 300 000 американцев армянского происхождения в восьми ключевых колеблющихся штатах наблюдали сегодня, как президент США Дональд Трамп отступил от памяти Геноцида армян - под иностранным давлением турецкого правительства. Об этом говорится в заявлении Армянского национального комитета Америки (ANCA) в связи с тем, что в заявлении Трампа по случаю 110-летия Геноцида армян в Османской империи не используется термин "геноцид", вместо этого говорится "Мец ехерн" (большая резня).

"Упущение президента Трампа - это не дипломатическая оплошность, а скорее преднамеренное отступление от истины и опасный сигнал терпимости США к продолжающемуся антиармянскому насилию" - говорится в публикации ANCA в Твиттер (Х).

В ANCA уверены, что есть только одна причина, по которой политики воздерживаются от признания Геноцида армян. "Это никогда не было фактом, это устоявшаяся история. Это никогда не было моралью, которая кристально ясна. Это всегда были угрозы и выкручивание рук со стороны Анкары", - подытожили в ANCA.