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АрмИнфо. Более 300 000 американцев армянского происхождения в восьми ключевых колеблющихся штатах наблюдали сегодня, как президент США Дональд Трамп отступил от памяти Геноцида армян - под иностранным давлением турецкого правительства. Об этом говорится в заявлении Армянского национального комитета Америки (ANCA) в связи с тем, что в заявлении Трампа по случаю 110-летия Геноцида армян в Османской империи не используется термин "геноцид", вместо этого говорится "Мец ехерн" (большая резня).
"Упущение президента Трампа - это не дипломатическая оплошность, а скорее преднамеренное отступление от истины и опасный сигнал терпимости США к продолжающемуся антиармянскому насилию" - говорится в публикации ANCA в Твиттер (Х).
В ANCA уверены, что есть только одна причина, по которой политики воздерживаются от признания Геноцида армян. "Это никогда не было фактом, это устоявшаяся история. Это никогда не было моралью, которая кристально ясна. Это всегда были угрозы и выкручивание рук со стороны Анкары", - подытожили в ANCA.
|В Берлинском театре им. М. Горького открылся фестиваль "100 + 10 -ARMENIAN ALLEGORIES"
|Диписточники: Посла Беларуси в Армении отозвали из Еревана по настоянию армянских властей
|Дружественный визит Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Республику Узбекистан
|В Армении впервые пройдет официальный чемпионат Европы по карате среди взрослых
|Посольство ФРГ: Сохранение памяти о массовых истреблениях и геноцидах XX века остается задачей поколений как в Германии, так и в Армении
|ANCA: Заявление Трампа - это не дипломатическая оплошность, а опасный сигнал терпимости США к продолжающемуся антиармянскому насилию
|Католикос всех армян выразил признательность Нидерландам за осуждение Геноцида армян и поддержку, оказанную арцахцам
|Кочарян: Люди, сегодня занимающие высшие посты в Армении в 2015 году сожгли и затоптали флаг России
|Глава САР: власти Армении вместе с турками хотите предать забвению нашу историю и память наших предков
|Президент Армении примет участие в похоронах Папы Римского
|В МИД Турции в присущей им циничной манере отреагировали на заявления ряда стран, осуждающие Геноцид армян в Османской империи.
|Премьер-министр Канады и глава МИД сделал заявления по случаю 110-ой годовщины Геноцида армян
|Захарова назвала невероятной мерзостью корректировку гражданской миссией ЕС в Армении своей публикации по случаю 110-летия Геноцида армян
|Трамп не использовал термин "геноцид" в своем послании по случаю 110-летия Геноцида армян, посол США в Армении последовала его примеру
|Температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса - прогноз синоптиков
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вице-премьер Италии: Геноцид армян - трагедия, которую необходимо помнить и передавать следующим поколениям
|Лидер Европейской партии Армении: правительства приходят и уходят, а Геноцид армян был, есть и останется
|Эрдоган попытался переложить ответственность за Геноцид армян в Османской империи, на некие "вооруженные группировки и эпидемию"
|Мэр калифорнийского города Пасадена провозгласил 24 апреля Днем памяти Геноцида армян
|"Ай дат": Отрицание Турцией факта Геноцида армян является прямым продолжением этого преступления
|Католикос: национальная солидарность и высокое чувство долга перед родиной являются залогом долголетия нашей нации
|Президент Ливана: 110-я годовщина Геноцида армян - это не просто воспоминание о болезненном историческом событии, а подтверждение необходимости противостоять всем формам насилия
|Президент Арцаха об армянских пленных в Баку: Эти люди согласились остаться в качестве живых заложников, чтобы обеспечить выход мирного населения
|Захарова: Во встрече генконсула России в Гюмри с представителями "Мать Армения" нет внутриполитического подтекста
|Самвел Шаграманян: Геноцид невозможно предать забвению
|Экс-глава СНБ Армении: Власти Армении готовы снять признание Геноцида армян с повестки ради угождения турецко-азербайджанскому тандему
|Глава Минобороны Греции: Греки разделяют боль преследований и геноцида с народом Армении
|Армянский адвокат: В демократических странах сожжение флага является законным способом выражения протеста
|Адвокат напомнил: Отрицание или сомнение в Геноциде армян является уголовно наказуемым деянием
|Захарова: Современная Россия одной из первых стран в мире признала Геноцида армян в Османской империи
|Посольство Польши в Армении: Почтение памяти жертв Геноцида и осуждение этого преступления является моральным долгом всего человечества
|Русский дом в Армении: Геноцид армян, совершённый Османской империей в 1915-1922 годах, стал одной из самых трагических страниц ХХ века.
|Хуан-Пабло Гечичян: Мы здесь, чтобы мир знал, что сделали с армянами турки, и что спустя 110 лет ничего не изменилось
|Какламанис: Спустя 110 лет после Геноцида армян, официальное турецкое государство продолжает упорно отрицать правду истории
|Министр обороны Кипра: Ожидаем, что весь демократический мир признает и осудит Геноцид армян в Османской империи
|Давид Ананян: народное единство не должно ограничиваться только участием в Факельном шествии 23 апреля
|Российский политолог: Сегодняшний трагический юбилей Геноцида армян проходит на фоне утраты Нагорного Карабаха и непростых процессов в Армении
|В 110-ую годовщину Геноцида армян президент Франции призвал действовать ради истины и справедливости
|Генрих Мхитарян: Мы помним, мы требуем, мы едины в требовании о признании Геноцида армян
|Греческий депутат: Общее мученичество армян и греков диктует коллективное требование Справедливости
|Гагик Царукян: 110-ю годовщину Геноцида армян мы встречаем на историческом этапе новых потерь, новых вызовов и формирования новых международных отношений
|На площади Монмартр Парижа состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-й годовщине Геноцида армян
|Арменовед: Геноцид армян, совершенный Османской империей в начале XX века лишь звенье одной цепи, которая еще не завершена
|Оппозиционер: Пашинян чувствует опасность не со стороны Азербайджана или Турции, а со стороны собственного народа
|Тигран Авинян: Помня о горечи прошлого, мы должны думать о будущем
|Католикос: мы просим у Господа сил нашему народу для преодоления трудностей ради благополучия нашей страны
|Католикос всех армян рассказал иностранным адвокатам о геноцидальных действиях в отношении армян Арцаха
|Евродепутаты раскритиковали Каллас за намерение посетить Азербайджан
|Коллектив ЮКЖД почтил память жертв Геноцида армян 1915г.
|Аккредитованные в Армении дипломаты воздают дань уважения к памяти жертв Геноцида армян
|Парламент Арцаха: Молчаливое принятие геноцида - это преступное равнодушие, а безнаказанный геноцид - это приглашение к новому геноциду
|Айакве: Попытки правящего режима принизить историческое значение Геноцида армян являются недопустимым посягательством на Армению и армянский народ
|Законодатель из Нового Южного Уэльса призвал федеральное правительство Австралии признать Геноцид армян
|Спикер НС: наша цель - построить сильную и мирную Армению, основанную на уроках прошлого и нацеленную на устойчивое будущее
|Преступление геноцида не имеет и не может иметь оправдания - омбудсмен Армении
|Серж Саргсян: Лишь мужественное признание правды и защита справедливости могут позиционировать Турцию как сопричастное общечеловеческим ценностям цивилизованное и ответственное государство
|Республиканец: Никол не осуждает попрание Алиевым флага Арцаха, но осуждает сожжение армянской молодежью азербайджанского флага
|Посольство РФ: Скорбим вместе с армянским народом в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян
|Пашинян осуждает сожжение флагов Турции и Азербайджана
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