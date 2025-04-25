Пятница, 25 Апреля 2025 11:54

АрмИнфо. Католикос всех армян Гарегин Второй на встрече с делегацией, возглавляемой министром образования, культуры и науки Нидерландов Эппо Бруинсом выразил признательность официальному Амстердаму за осуждение Геноцида армян и поддержку, оказанную Армении и народу Арцаха в трудные времена.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, делегация прибыла в Армению для участия в мероприятиях, приуроченных к 110-й годовщины Геноцида армян.

Гарегин Второй отметил, что шествия к мемориалу памяти жертв Геноцида армян сопровождаются осознанием необходимости всеобъемлющего признания и осуждения этого преступления, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. В этой связи Католикос с сожалением подчеркнул, что мировая общественность регулярно становится свидетелями новых актов геноцида в разных странах, напомнив о насильственном перемещении всего армянского населения Арцаха и оккупации армянских земель Азербайджаном.

В ходе встречи Его Святейшество также затронул исторические связи и существующее сотрудничество между двумя народами, с удовлетворением отметив активное участие местной армянской общины в развитии страны.

В свою очередь Бруинс поделился своими впечатлениями об Армении и подчеркнул важность многовекового опыта Армянской церкви для достижения гармонии между верой и современной жизнью в условиях меняющегося мира.

Напомним, что в 2018 году Нижняя палата парламента Нидерландов большинством голосов одобрила два предложения относительно Геноцида армян 1915 года. Оба предложения были представлены депутатом от "Христианского союза" Джоэлом Фордевиндом. В одном из принятых документов указывается, что Нижняя палата парламента Нидерландов признает Геноцид армян, а во втором - голландский министр или госсекретарь должен посетить мемориальный комплекс "Цицернакаберд" в апреле и принять участие в памятных мероприятиях.