Пятница, 25 Апреля 2025 11:39

АрмИнфо. Армянский народ и государственность вновь сталкиваются с тяжёлыми испытаниями и вызовами. Об этом накануне в Москве на конференции "Геноцид. Память и предупреждение. Современные вызовы" заявил президент Союза армян России (САР) Ара Абрамян.

"Складывается впечатление, что сегодня мы снова переживаем события столетней давности. В начале прошлого века, воспользовавшись обстановкой первой мировой войны, недальновидностью армянских элит и их неспособностью сплотиться, младотурецкие главари спланировали и осуществили жесточайшее преступление - Геноцид армянского народа, его изгнание со своих земель. Власти современной Турции, окрылённые новыми геополитическими реалиями в мире и регионе, не только продолжают политику отрицания Геноцида армян и фальсификации истории, но и участвуют в осуществлении новых преступлений - в Арцахе, в Сирии. Самое чудовищное это то, что армянские власти сегодня пошли дальше Турции. Ставят под сомнение то сам факт Геноцида, что является нарушением Конституции страны, то предлагают пересчитать убитых армян (мы увидели в 44-дневную войну, как они относятся к человеческим жизням и как умеют считать). Год назад мы возмущались, что премьер-министр Армении избегал в своей речи назвать Геноцид геноцидом, стараясь использовать слово "ехерн", резня, что из государственного протокола вдруг исчезает обязательный пункт для официальных иностранных делегаций о посещении мемориала в Цицернакаберде, что депутаты от партии власти цинично призывают посчитать поимённо жертв геноцида, вместо того, чтобы предъявить общественности список жертв нынешней войны, спровоцированной и бездарной проигранной нынешней властью. Они также призывают "изучить архивы, чтобы понять, что произошло в 1915 году"! Какие архивы? Те архивы, что периодически вычищают в Турции? Cам глава государства, выступая перед диаспорой в Швейцарии, уже цинично ставит под сомнение факт геноцида. Тем самым нарушая и законы Швейцарии, и Армении", - заявил Ара Абрамян.

Он считает, что по примеру Швейцарии и других стран, настало время в самой Армении принять закон об уголовном наказании за отрицание Геноцида армян, как и за моральный и информационный геноцид армянского народа. "Сегодня под угрозой уже архивы Музея Геноцида в Ереване. Кто гарантирует их сохранность? Та власть, которая методично, начиная с 2018 года, разрушает все традиционные устои нашего народа? Власть, которая в нарушение Конституции Армении занята перекройкой границ - без опоры на международные договоры, абсолютно без гарантий и без оглядки на последствия таких действий? Сдала Арцах, предлагает забыть Геноцид и отказаться от требований. Всё, что нас объединяет - Арцах, память о Геноциде, Церковь - всё подвергается нападкам и уничтожению! В наши дни мы повсеместно сталкиваемся с попытками фальсификации истории. На Западе пытаются переписать историю России, а Азербайджан занят тем же в отношении Армении. Баку разрушает древние храмы в Арцахе, памятники, свидетельствующие о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны, делает всё для того, чтобы осквернить нашу историю. Не говорю уже о том позорном судилище, которое устроили в Баку над пленными армянами, над руководством Арцаха. Все это - следствие бездарной политики армянских властей", - подчеркнул глава САР.

Он также заметил, что Союз армян России, являясь общественной организацией, с момента своего основания, вот уже четверть века, планомерно работает над признанием и ликвидацией последствий Геноцида армян. "Институтом международного права при Союзе армян России, возглавить который я в своё время пригласил крупного российского учёного, профессора международного права Юрия Барсегова, было проведено фундаментальное исследование и издан уникальный сборник "Геноцид армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. Документы и комментарии" в трёх томах. Государственная Дума РФ дважды - в 1995 году и в 2005-м, своим решением осудила Геноцид армян в Османской Турции. А президент России Владимир Путин лично присутствовал на мероприятиях в Цицернакаберде в столетнюю годовщину Геноцида. Большой резонанс имело и обращение Президента РФ к участникам вечера памяти в Колонном зале, организованном Союзом армян России 22 апреля 2015 года. Армянская церковь, как известно, причислила жертв Геноцида к лику святых. Но это не означает, что они теперь в прошлом, в истории. Они живут в жизни каждого армянина - со своей глубокой верой, непобедимым духом и неисполненными мечтами. Мы должны воплотить их в жизнь. Мы не имеем права предать их память и не должны никому позволить переписать нашу историю и стереть её. Это должны наконец-то осознать все, в первую очередь, представители армянской элиты. 24 апреля - ещё один повод осознать происходящее и сплотиться! Другого пути нет. Вы - власти Армении, вместе с турками, хотите предать забвению нашу историю и память наших предков. Мы - не позволим вам этого сделать! И будем продолжать бороться за то, чтобы цивилизованное мировое сообщество признало и осудило совершённый 110 лет назад Геноцид", - подчеркнул Ара Абрамян.