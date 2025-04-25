Пятница, 25 Апреля 2025 11:27

АрмИнфо. В МИД Турции в присущей им циничной манере отреагировали на заявления ряда стран, осуждающие Геноцид армян в Османской империи.

В сообщении, опубликованном на сайте турецкого внешнеполитического ведомства под заголовком "Относительно заявлений властей некоторых стран относительно событий 1915 года", в частности, говорится:

"Мы полностью отвергаем любые заявления о событиях 1915 года, противоречащие историческим фактам и международному праву. Подобные попытки использовать прошлые страдания в политических целях не имеют под собой никакой основы.

Турция всегда выступала за мир, диалог, взаимопонимание и развитие общего процветания на глобальном уровне и в своем регионе. Понимая это, наша страна открыла свои архивы и предложила создать Объединенную историческую комиссию для справедливого и научного изучения событий 1915 года.

Мы напоминаем вам, что не следует поощрять попытки радикальных кругов разжечь вражду на истории, и повторяем наш призыв поддержать продолжающийся процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией".

Отметим, что турецкие власти по сей день продолжают политику отрицания Геноцида армян в Османской империи. Периодически, Анкара назначает виновников за эти события. Так, во вчерашнем заявлении Эрдоган заявил, что были виновны некие "вооруженные группировки и эпидемия". До этого, со слов Эрдогана, армянский народ был сам виновен в том, что его истребили.