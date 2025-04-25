Пятница, 25 Апреля 2025 11:15

АрмИнфо. Премьер-министр Канады Марк Карни и глава МИД Мелани Жоли сделал заявления по случаю 110-ой годовщины Геноцида армян и вновь осудили продолжающуюся несправедливость вокруг Арцаха.

Так, Карни почтил память жертв Геноцида армян в 110-ю годовщину этой трагедии, отдав дань уважения жертвам зверств 1915 года и обратив внимание на продолжающиеся страдания армян в Нагорном Карабахе (Арцахе).

В своём заявлении Карни решительно осудил продолжающееся отрицание геноцида и подчеркнул важность признания исторической несправедливости на фоне сохраняющихся нарушений прав человека в регионе.

"Несмотря на прошедшие 110 лет, этот геноцид до сих пор активно отрицается его виновниками. Армянский народ по-прежнему сталкивается с преследованиями и угнетением. Последним трагическим примером стало насильственное изгнание более 120 000 коренных армян из Нагорного

Карабаха в сентябре 2023 года, после многомесячной незаконной блокады, лишившей их самых базовых прав человека.

Чтим этот скорбный день и вспоминаем тех, кого мы потеряли, и обязуемся строить более сильную и терпимую Канаду - свободную от дискриминации и ненависти", - говорится в заявлении канадского премьера.

Мелани Жоли сделала запись в своем микроблоге в Твиттер (Х) по случаю 110-й годовщины памяти жертв Геноцида армян.

"В 1915, более 1.5 миллионов армяне были убиты. Мы должны убедиться, что их имена и истории никогда не будут забыты. Сегодня мы признаем глубокую стойкость 120 000 армян Нагорного Карабаха, которые были насильственно перемещены со своих земель в 2023. “Հիշում ենք եւ պահանջում” (Мы помним и требуем - перевод с арм. Ред. )", - отметила глава МИД Канады Жоли, сопроводив свой пост видео-обращением.