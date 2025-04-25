Пятница, 25 Апреля 2025 11:02

АрмИнфо. Днем 25 апреля температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно сообщению, 26 и 27 апреля в большинстве регионах страны ожидаются дожди с грозами. 25 апреля в отдельных районах прогнозируется, что выпадение осадков будет интенсивным. Ветер юго­западный, с порывами до 2-5 м/с, при грозах порывы ветров усилятся до 18-22 м/с.

В Ереване 25, и 29 апреля ожидаются дожди с грозами, а 26, 27 и 28 апреля прогнозируется погода без осадков. Во время гроз порывы ветров достигнут 17-20 м/с. Температура воздуха в столице 25 апреля днем составит 17-19 градусов, вечером - 11- 13 градусов, в ночь с 25 на 26 апреля - 8-10 градусов выше нуля.