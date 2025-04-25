Пятница, 25 Апреля 2025 10:58

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов: административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 3/2, 5/1, 11, 13, 37, 39, 41, 40-48 на улице Абовяна, жилые дома 6, 6а, 7, 7/1, 8, 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27/25, 29, 35/38 на улице Налбандяна, жилые дома 6, 23, 25 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кинотеатр “Москва” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 68а, 68/3 на улице Теряна, жилые дома 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); здание Правительства РА N1 (односторонне), ЗАО “Ереванский коньячный завод” на пр. Исакова, "ДИ-СИ-ЭЙ" бриллиантовая компания, жилой дом 72/1 на улице Айаса, жилые дома 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, абоненты (не являющиеся жильцами) 2/1, 11/11 на улице Аргишти, частные дома 1-59 на улице Руставели, 1-19 на улице Фрика, 1, 2, 12 на улице Тапарашрджикнери, 1-9 на улице Сурб Ованнес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично квартал “Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 13-32 на улице Верфеля, 1-64 на улице Сисаван, 32, 34 на улице Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), посольство Индии в РА, абоненты-жильцы на улице Хндкастан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 улица Акобянца, жилые дома 66, 68, 70 на улице Аракеляна;

административный округ Аван Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 44, 2/1 на улице Ачаряна, ЗАО “Вива Армения”, “Тим Телеком”, ЗАО “Национальный центр инфекционных болезней”, “Национальный центр лечения зависимостей”, ОАО “Арва Инженеринг”, ГНКО “Хохшинмониторинг”, ООО “Салмаг”, д/с компания ‘Чаншинверанорогум”, ЗАО “Веолиа Джур”, ООО “ХСР Фарина”, “Командос”, “Командос А”, ‘Зинги Ресурс”, Институт камня и силикатов, административнор здание СНБ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 53 на пр. Тиграна Меца, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами), улица Хоренаци, частнеы дома на 3-ем переулке Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 улицы Бернакирнери, Христофора;

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улица Гюликевхяна, частично переулок Гюликевхяна, частично проспект Гая, частично улица А. Ованнисяна, школа N150 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

в Армавир ской области:

10։00-14։00 частично села Айгешат, Армавир, Ехегнут, села Айкаван, Тандзут;

11:00-13:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин; села Цахкунк и Циацан;

в Арагацотн ской области:

11։00-12։00 село Артени;

11:00-17:00 частично город Аштарак; село Нор Ерзнка;

13։00-14։00 частично села Верин Саснашен и Неркин Саснашен;

в Арарат ской области:

10։00-11։30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гетап;

в Котайкской области:

10։00-14։00 общины Карашамб, Тегеник, Алапарс, Фантан; садоводческие компании “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, “Марине”, газозаправочная станция “Кар-Кор”, станции операторов ‘Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։30 село Нурнус и частные дома, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), город Бюрегаван частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։30 частные дома Дзорахбюра, Джрвежа; частично села Дзорахбюра, Джрвежа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Вохчаберд; села Гарни, Гохт; обсерватория Гарни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Веолиа Джур”;

11։00-17։00 села Зовашен, Атис, Капутан;

13։00-14։30 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинери, Р. Сафаряна, Галаляна, Еритасардакан, улицы 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 21;

в Гегаркуник ской области:

09:30-11:30 село Лусакунк;

10։00-16։00 села Драхтик, Агберк;

10։30-16։30 села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Туфенкян Оспиталити”, станции операторов “Веон АРмения”, “Вива Армения’, “Юком’;

11։00-16։30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։30 улица Энергетикнери, частично квартал “Гомадзор”, филиал “Аревелян” ВЭС, ООО “Бусабуйж Нана”, “Севан НЕ”, “Геворгян Колет”, “Мерпо” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Тавушской области:

09։50-11։15 село Кохб и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-12։00 город Айрум; села Ахтанак, Арчис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13:00 с ела Киранц, Цахкаван, Беркабер, Саригюх, Азатамут, Севкар, телестанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 улицы Оганян, Блбулян, Мясникяна, Меграбян, Ереванян, Сараланджа, Асланян в городе Иджеван; горная часть Холаркер, село Гандзакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16։00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджаняна, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал Тахта и частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

в Лорийской области:

09։30-11։00 частично улица Зоряна, жилые дома 82, 84 на улице Вардананца в городе Ванадзор;

12։00-14։00 жилые дома 19, 22 на улице Вардананца в городе Ванадзор;

15։00-17։00 частично улица К. Демирчяна в городе Ванадзор;

11:00-16:00 села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит, Фиалетово;

11:00-17:00 города Стеапанаван, Ташир и прилегающие села; села Марц, Кариндж, Атан, Агнидзор, Лорут, Шамут.

в Ширакской области:

10։00-15։00 населенные пункты Капс, Ваграмаберд, Ленгесаван в Ахурянском регионе;

11:00-16:00 больница и родильный дом, улицы Баграмяна, Ананиа Ширакаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Артик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.