Четверг, 24 Апреля 2025 15:43

АрмИнфо. Отрицание Турцией факта Геноцида армян, несмотря на его признание десятками государств и международных организаций, является прямым проявлением продолжения этого преступления. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Центрального офиса Бюро "Ай дат" Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) по случаю 110-й годовщины Геноцида армян.

В своем заявлении в АРФД напомнили, что поддержка, предоставленная Турцией Азербайджану, способствовала продолжению геноцидальной политики, которая привела к насильственному перемещению всего армянского населения Арцаха с прямым и косвенным участием турецкой стороны. "Эти действия полностью соответствуют требованиям Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет само преступление геноцида", - подчеркнули в АРФД.

Центральный совет Бюро "Ай дат" в этой связи заявил, что до тех пор, пока Турция продолжает свою политику отрицания Геноцида армян, она остается реальной угрозой для Армении. В заявлении отмечается, что эти действия ведут к ограничению независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении, а также полной дезорганизации системы безопасности, в то время как фактическое блокирование межгосударственной границы направлено на создание дополнительного экономического и политического давления на Армению.

"В турецких государственных кругах отсутствует политическая воля к вовлечению в содержательные и безусловные переговоры с Арменией. Государственная политика отрицания факта Геноцида армян для Турции представляет собой не только пропагандистскую акцию, но и стратегию, преследующую далеко идущие политические цели. В этих условиях Турция продолжает участвовать в геноцидальных действиях против армянского народа", - отметили в АРФД.

В связи с вышеизложенным в заявлении подчеркивается важность продолжения международного процесса признания Геноцида армян, отметив, что интернационализация продолжающихся геноцидальных действий в отношении армянского народа представляет собой проблему, имеющую значение для безопасности страны. В этом ключе в АРФД отметили необходимость постоянного контроля со стороны ключевых субъектов международных отношений, как надгосударственных организаций, так и отдельных стран, за военно-политическим поведением Турции, что включает в себя оценку возможности прямого или косвенного вовлечения этого государства в геноцидальные действия против армянского народа и принятие соответствующих мер.

"Борьба с отрицанием Геноцида армян и международные действия, направленные на ликвидацию последствий геноцида, имеют важное значение для предотвращения будущих геноцидов в отношении армян. Армянский народ дважды - через Декларацию независимости Армении и Всеармянскую декларацию к 100-летней годовщине Геноцида армян - с солидарностью обозначил свои ориентиры в процессах международного признания Геноцида армян и нормализации отношений с Турцией. Более того, 12 января 2010 года Конституционный суд Армении признал несокрушимость положения Декларации независимости Армении о международном признании Геноцида армян в межгосударственных отношениях Армения-Турция", - напоминается в заявлении.

Центральный совет Бюро "Ай дат" при этом обратил внимание, что выдвигая новые предусловия, Турция исключает возможность налаживания отношений с Арменией, основанных на взаимном доверии, взаимности и равенстве. В этом ключе в заявлении подчеркивается, что Турция в сотрудничестве с Азербайджаном проводит политику применения силы или угрозы силой в отношении Армении в условиях, при которых односторонние уступки, предпринимаемые властями Армении, лишены легитимности. В АРФД заверили, что заявления армянских властей напрямую служат враждебной пропаганде, направленной на принижение преступления Геноцида армян, что еще больше укрепляет чувство безнаказанности Турции и ее сообщника по геноциду Азербайджана.

"Необоснованные суждения властей Армении далеки от историко-политических основ и легитимности, и вступают в прямое противоречие с положениями Декларации о независимости Армении и интеллектуальным внутренним миром нашего народа", - отмечается в заявлении.

В АРФД также обратили внимание на важности и ценности целенаправленных усилий армянской диаспоры, ее политических и общественных деятелей в деле международного признания Геноцида армян и популяризации его современных проявлений.

В заключении в АРФД напомнили о насильственном перемещении армян Арцаха, отметив, что оно полностью вписывается в контекст турецкой политики изгнания и истребления армянского народа из его "колыбели", создавая условия, несопоставимые с его существованием. "Произошедшее в Арцахе было лишь проявлением объективизации геноцидальной угрозы в отношении армянского народа. Следовательно, для армянского народа международное признание Геноцида армян и шаги, направленные на устранение его последствий, имеют важное значение с точки зрения безопасности в условиях турецкого экспансионизма и пресечения геноцидальной политики", - подчеркивается в заявлении.

В этом ключе центральный совет Бюро "Ай дат", в связи со 110-й годовщиной Геноцида армян, призвал армянский народ продолжать борьбу как на родине, так и в диаспоре во имя сохранения национальной идентичности, укрепления родного государства, защиты и восстановления прав армян Арцаха, а также во имя ликвидации последствий Геноцида армян и восстановления справедливости. "Это трудный путь к настоящему миру", - резюмировали в АРФД.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи стал первым геноцидом XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.