Четверг, 24 Апреля 2025 15:07

АрмИнфо. Сегодня армянский народ во всем мире отмечает 110-ю годовщину Геноцида армян, со смирением и молитвой вспоминая святых мучеников, принявших венец мученичества "за веру и за отечество". Об этом в ходе литургии по жертвам Геноцида армян заявил Католикос всех армян Гарегин II.

По его словам, в начале 20-го века полтора миллиона детей армянского народа стали жертвами чудовищного геноцида, организованного Османской империей. "Трагедия геноцида и лишение родины, однако, не смогли исчерпать жизненные силы нашей нации. Наш народ выжил, уповая на распятого и воскресшего Спасителя мира, выжил в ежедневной борьбе за справедливость, цепляясь за свою идентичность и веря в победу правого дела. Богом данная любовь к нашей древней родине, преданность ее святыням, верность ее истории и многовековые воспоминания укрепили нашу нацию, чтобы прорасти новой жизнью в разных странах мира и восстановить независимую государственность у подножия горы Арарат в Восточной Армении", - сказал Католикос.

Он добавил, что дети армянского народа повсюду выдержали испытания временем, дали животворящий обет восстановить национально- духовную жизнь, создали высокое искусство и культуру, развивали науку и

образование. "В этот священный день памяти, дети нашего народа по всему миру направляют свои стопы к церквям и мемориалам Геноцида,

чтобы продолжить постоянные усилия по признанию Геноцида армян. Действительно, преступления, совершенные против человечества и человечности, не имеют ни оправдания, ни срока давности. Признание и всеобщее осуждение Геноцида армян является миссией для нашего народа и всего цивилизованного человечества. Благодаря совместным усилиям нашего народа по всему миру и поддержке международного сообщества многочисленные страны и правозащитные организации подняли свой голос за справедливость, квалифицировав Геноцид армян как преступление, совершенное против человечества. Осуждение Геноцида армян не должно ограничиваться объединениями у памятников, должны быть предприняты последовательные шаги для восстановления справедливости и предотвращения подобных трагедий. Без осуждения подобных преступлений невозможно установить мир между народами и государствами и передать светлое будущее поколениям. Путь к построению безопасного и надежного мира - исключение насилия, войн, подстрекательства к ненависти и вражде. Наше требование справедливого суда не содержит ненависти и вражды. В сегодняшней сложной ситуации, когда Арцах оккупирован и обезлюдел в результате осуществления нового геноцида, а Армения сталкивается с угрозами безопасности, еще более важно сохранять непоколебимую преданность заветным ценностям веры, нации и родины, необходимо объединиться и постоянно трудиться ради победы справедливости и преобразования хода нашей жизни во имя национального возрождения. Господь не оставляет тех, кто ищет Его, с этой непоколебимой убежденностью давайте продолжим мужественно встречать выпавшие на нашу долю испытания и совместными усилиями улучшим нашу национальную и патриотическую жизнь. Несмотря на существующие угрозы безопасности и продолжающееся внутреннее разделение, несмотря на исторические и ценностные искажения, присутствующие в нашей реальности, и различные распространяемые ложные представления, давайте будем ревностно сохранять наши духовные и нравственные ценности и укрепляться любовью к родине и нации. Действительно, верность наследию наших предков, национальная солидарность и высокое чувство долга перед родиной являются залогом долголетия нашей нации и существования независимой государственности", - подчеркнул глава ААЦ.

Он добавил, что память святых мучениках сегодня напоминает всем о неотложности национального единства. "Мы должны быть в состоянии

обеспечить безопасность и благополучие нашей родины и реализовать наши видения и мечты о будущем. С этой верой вознесем молитву к Богу и попросим заступничества наших святых мучеников, чтобы геноцидные преступления не нашли места в жизни человечества, и под благодатью воскресшего Христа наша родина и наш народ во всем мире были мирными и безопасными. Объединенные надеждой и любовью, мы сможем преодолеть все стоящие перед нами испытания. Пусть милость, благословение и мир нашего воскресшего Господа Иисуса Христа будут с нами и всеми, сегодня и всегда", - резюмировал Гарегин II.