Четверг, 24 Апреля 2025 15:04

АрмИнфо. Когда мы подняли вопрос об открытии Лачинского коридора, чтобы выпустить мирное население, по требованию азербайджанской стороны эти люди, которые сейчас находятся в азербайджанских тюрьмах, согласились остаться в качестве живых заложников, чтобы обеспечить подобный исход. Об этом журналистам сказал президент Арцаха Самвел Шаграманян во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд, комментируя ситуацию с незаконным арестом со стороны Баку военно-политического руководства Арцаха.

На вопрос видел ли он как их пленили и как это происходило, Шаграманян пообещал, что обязательно детально об этом расскажет при случае. <Сейчас идут процессы, которым мы не хотим препятствовать и помешать своими заявлениями. С этим и связана наша сдержанность. В дальнейшем у нас будут поводы поговорить обо всем>, - сказал глава Арцаха.

Он заверил в этом ключе, что есть основания для того, чтобы отложить заявления на тот или иной счет. <Мы понимаем, что это вызывает у нашей общественности объективное недовольство, но сейчас это необходимость>, - заключил Шаграманян.

Напомним, что действующее и бывшее военно-политическое руководство Арцаха было захвачено в заложники после азербайджанской агрессии в отношении НКР 19-20 сентября 2023 года.

Второй год подряд, в условиях бездействия международного сообщества, десятки армянских граждан незаконно удерживаются в Азербайджане, подвергаясь жестокому и унижающему достоинство отношению, пыткам. 17 января 2025г. под председательством судьи Зейнала Агаева бакинский военный суд начал рассмотрение "обвинительного заключения" в отношении бывших руководителей Нагорного Карабаха по сфабрикованным уголовным делам. Среди обвиняемых - три бывших президента Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян. Также перед судом предстали бывший глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и бывший госминистр Рубен Варданян.