Четверг, 24 Апреля 2025 15:03

АрмИнфо. Во встрече генконсула России в Гюмри Игоря Титова с представителями политической силы "Мать Армения" нет внутриполитического подтекста. Об этом 24 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на уточнение, действительно ли генконсул России в Гюмри Игорь Титов посетил офис оппозиционного блока "Мать Армения" и насколько РФ готова развивать отношения с другими политическими сила в стране.

"Встреча о которой вы говорите - это неотъемлемая часть повседневной работы наших загранучреждений. Российские дипломаты общаются с представителями всего спектра политических сил той или иной страны с целью продвижения двусторонних связей на различных направлениях. И в упомянутом вами случае, Титов в преддверии празднования Великой Победы приглашал руководство всех политических сил Совета старейшин Гюмри принять участие в торжественном приеме в Генконсульстве РФ", - пояснила Захарова.

По ее словам, на встрече обсуждались вопросы развития культурно-гуманитарных контактов. Захарова добавила, что видела разного рода публикации на этот счет, про какой-то внутриполитический подтекст. "Никакого внутриполитического подтекста здесь точно нет. Всё открыто и предельно соответствует целям и задачам открытия загранучреждения", - резюмировала она.