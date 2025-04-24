|Вице-премьер Италии: Геноцид армян - трагедия, которую необходимо помнить и передавать следующим поколениям
|Лидер Европейской партии Армении: правительства приходят и уходят, а Геноцид армян был, есть и останется
|Эрдоган попытался переложить ответственность за Геноцид армян в Османской империи, на некие "вооруженные группировки и эпидемию"
|Мэр калифорнийского города Пасадена провозгласил 24 апреля Днем памяти Геноцида армян
|"Ай дат": Отрицание Турцией факта Геноцида армян является прямым продолжением этого преступления
|Католикос: национальная солидарность и высокое чувство долга перед родиной являются залогом долголетия нашей нации
|Президент Ливана: 110-я годовщина Геноцида армян - это не просто воспоминание о болезненном историческом событии, а подтверждение необходимости противостоять всем формам насилия
|Президент Арцаха об армянских пленных в Баку: Эти люди согласились остаться в качестве живых заложников, чтобы обеспечить выход мирного населения
|Захарова: Во встрече генконсула России в Гюмри с представителями "Мать Армения" нет внутриполитического подтекста
|Самвел Шаграманян: Геноцид невозможно предать забвению
|Экс-глава СНБ Армении: Власти Армении готовы снять признание Геноцида армян с повестки ради угождения турецко-азербайджанскому тандему
|Глава Минобороны Греции: Греки разделяют боль преследований и геноцида с народом Армении
|Армянский адвокат: В демократических странах сожжение флага является законным способом выражения протеста
|Адвокат напомнил: Отрицание или сомнение в Геноциде армян является уголовно наказуемым деянием
|Захарова: Современная Россия одной из первых стран в мире признала Геноцида армян в Османской империи
|Посольство Польши в Армении: Почтение памяти жертв Геноцида и осуждение этого преступления является моральным долгом всего человечества
|Русский дом в Армении: Геноцид армян, совершённый Османской империей в 1915-1922 годах, стал одной из самых трагических страниц ХХ века.
|Хуан-Пабло Гечичян: Мы здесь, чтобы мир знал, что сделали с армянами турки, и что спустя 110 лет ничего не изменилось
|Какламанис: Спустя 110 лет после Геноцида армян, официальное турецкое государство продолжает упорно отрицать правду истории
|Министр обороны Кипра: Ожидаем, что весь демократический мир признает и осудит Геноцид армян в Османской империи
|Давид Ананян: народное единство не должно ограничиваться только участием в Факельном шествии 23 апреля
|Российский политолог: Сегодняшний трагический юбилей Геноцида армян проходит на фоне утраты Нагорного Карабаха и непростых процессов в Армении
|В 110-ую годовщину Геноцида армян президент Франции призвал действовать ради истины и справедливости
|Генрих Мхитарян: Мы помним, мы требуем, мы едины в требовании о признании Геноцида армян
|Греческий депутат: Общее мученичество армян и греков диктует коллективное требование Справедливости
|Гагик Царукян: 110-ю годовщину Геноцида армян мы встречаем на историческом этапе новых потерь, новых вызовов и формирования новых международных отношений
|На площади Монмартр Парижа состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-й годовщине Геноцида армян
|Арменовед: Геноцид армян, совершенный Османской империей в начале XX века лишь звенье одной цепи, которая еще не завершена
|Оппозиционер: Пашинян чувствует опасность не со стороны Азербайджана или Турции, а со стороны собственного народа
|Тигран Авинян: Помня о горечи прошлого, мы должны думать о будущем
|Католикос: мы просим у Господа сил нашему народу для преодоления трудностей ради благополучия нашей страны
|Католикос всех армян рассказал иностранным адвокатам о геноцидальных действиях в отношении армян Арцаха
|Евродепутаты раскритиковали Каллас за намерение посетить Азербайджан
|Коллектив ЮКЖД почтил память жертв Геноцида армян 1915г.
|Аккредитованные в Армении дипломаты воздают дань уважения к памяти жертв Геноцида армян
|Парламент Арцаха: Молчаливое принятие геноцида - это преступное равнодушие, а безнаказанный геноцид - это приглашение к новому геноциду
|Айакве: Попытки правящего режима принизить историческое значение Геноцида армян являются недопустимым посягательством на Армению и армянский народ
|Законодатель из Нового Южного Уэльса призвал федеральное правительство Австралии признать Геноцид армян
|Спикер НС: наша цель - построить сильную и мирную Армению, основанную на уроках прошлого и нацеленную на устойчивое будущее
|Преступление геноцида не имеет и не может иметь оправдания - омбудсмен Армении
|Серж Саргсян: Лишь мужественное признание правды и защита справедливости могут позиционировать Турцию как сопричастное общечеловеческим ценностям цивилизованное и ответственное государство
|Республиканец: Никол не осуждает попрание Алиевым флага Арцаха, но осуждает сожжение армянской молодежью азербайджанского флага
|Посольство РФ: Скорбим вместе с армянским народом в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян
|Пашинян осуждает сожжение флагов Турции и Азербайджана
|Эксперт: стремление Еревана к углублению отношений с Брюсселем объективно ограничивает возможности стратегического сближения с Пекином
|Бывший посол Франции в Армении рассказал почему следует помнить Геноцид армян
|Пашинян выступил с обращением в 110-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи
|Высшее политическое руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян
|Враг обстрелял жилой дом в Хознаваре
|МИД Армении: В 21-м веке мы продолжаем быть свидетелями новых массовых преступлений на почве ненависти, расовой и этнической нетерпимости
|В Армении вспоминают невинных жертв Геноцида армян в Османской империи
|В Ереване прошла международная акция "Сад памяти"
|Армянский историк раскритиковал инициативу переименовать станцию метро "Еритасардакан" в Ереване
|К. Затулин: пусть память о жертвах всех геноцидов станет не только данью уважения, но и уроком
|Католикос: важно представлять на зарубежных медиа-платформах правду о проблемах с безопасностью Армении и оккупацией Арцаха
|Пашинян: сегодня я гораздо более оптимистичен в отношении будущего Армении, чем в 2018- 2019, и тем более в 2020 -2021 г.г.
|Посольство Китая: временный поверенный в делах Китая в Армении не давал никаких интервью турецким СМИ
|Жанна Андреасян: Участие Армении в III Играх стран СНГ в Азербайджане зависит от различных обстоятельств, в том числе от мероприятий по безопасности
|Генпрокуратура оспаривает решение о разделе земельного участка Ереванской школы- интерната № 2 на два отдельных объекта недвижимости
|Станцию метро <Еритасардакан> возможно переименуют именем Аветика Исаакяна
|Читать больше
АрмИнфо. Во встрече генконсула России в Гюмри Игоря Титова с представителями политической силы "Мать Армения" нет внутриполитического подтекста. Об этом 24 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на уточнение, действительно ли генконсул России в Гюмри Игорь Титов посетил офис оппозиционного блока "Мать Армения" и насколько РФ готова развивать отношения с другими политическими сила в стране.
"Встреча о которой вы говорите - это неотъемлемая часть повседневной работы наших загранучреждений. Российские дипломаты общаются с представителями всего спектра политических сил той или иной страны с целью продвижения двусторонних связей на различных направлениях. И в упомянутом вами случае, Титов в преддверии празднования Великой Победы приглашал руководство всех политических сил Совета старейшин Гюмри принять участие в торжественном приеме в Генконсульстве РФ", - пояснила Захарова.
По ее словам, на встрече обсуждались вопросы развития культурно-гуманитарных контактов. Захарова добавила, что видела разного рода публикации на этот счет, про какой-то внутриполитический подтекст. "Никакого внутриполитического подтекста здесь точно нет. Всё открыто и предельно соответствует целям и задачам открытия загранучреждения", - резюмировала она.
|Вице-премьер Италии: Геноцид армян - трагедия, которую необходимо помнить и передавать следующим поколениям
|Лидер Европейской партии Армении: правительства приходят и уходят, а Геноцид армян был, есть и останется
|Эрдоган попытался переложить ответственность за Геноцид армян в Османской империи, на некие "вооруженные группировки и эпидемию"
|Мэр калифорнийского города Пасадена провозгласил 24 апреля Днем памяти Геноцида армян
|"Ай дат": Отрицание Турцией факта Геноцида армян является прямым продолжением этого преступления
|Католикос: национальная солидарность и высокое чувство долга перед родиной являются залогом долголетия нашей нации
|Президент Ливана: 110-я годовщина Геноцида армян - это не просто воспоминание о болезненном историческом событии, а подтверждение необходимости противостоять всем формам насилия
|Президент Арцаха об армянских пленных в Баку: Эти люди согласились остаться в качестве живых заложников, чтобы обеспечить выход мирного населения
|Захарова: Во встрече генконсула России в Гюмри с представителями "Мать Армения" нет внутриполитического подтекста
|Самвел Шаграманян: Геноцид невозможно предать забвению
|Экс-глава СНБ Армении: Власти Армении готовы снять признание Геноцида армян с повестки ради угождения турецко-азербайджанскому тандему
|Глава Минобороны Греции: Греки разделяют боль преследований и геноцида с народом Армении
|Армянский адвокат: В демократических странах сожжение флага является законным способом выражения протеста
|Адвокат напомнил: Отрицание или сомнение в Геноциде армян является уголовно наказуемым деянием
|Захарова: Современная Россия одной из первых стран в мире признала Геноцида армян в Османской империи
|Посольство Польши в Армении: Почтение памяти жертв Геноцида и осуждение этого преступления является моральным долгом всего человечества
|Русский дом в Армении: Геноцид армян, совершённый Османской империей в 1915-1922 годах, стал одной из самых трагических страниц ХХ века.
|Хуан-Пабло Гечичян: Мы здесь, чтобы мир знал, что сделали с армянами турки, и что спустя 110 лет ничего не изменилось
|Какламанис: Спустя 110 лет после Геноцида армян, официальное турецкое государство продолжает упорно отрицать правду истории
|Министр обороны Кипра: Ожидаем, что весь демократический мир признает и осудит Геноцид армян в Османской империи
|Давид Ананян: народное единство не должно ограничиваться только участием в Факельном шествии 23 апреля
|Российский политолог: Сегодняшний трагический юбилей Геноцида армян проходит на фоне утраты Нагорного Карабаха и непростых процессов в Армении
|В 110-ую годовщину Геноцида армян президент Франции призвал действовать ради истины и справедливости
|Генрих Мхитарян: Мы помним, мы требуем, мы едины в требовании о признании Геноцида армян
|Греческий депутат: Общее мученичество армян и греков диктует коллективное требование Справедливости
|Гагик Царукян: 110-ю годовщину Геноцида армян мы встречаем на историческом этапе новых потерь, новых вызовов и формирования новых международных отношений
|На площади Монмартр Парижа состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-й годовщине Геноцида армян
|Арменовед: Геноцид армян, совершенный Османской империей в начале XX века лишь звенье одной цепи, которая еще не завершена
|Оппозиционер: Пашинян чувствует опасность не со стороны Азербайджана или Турции, а со стороны собственного народа
|Тигран Авинян: Помня о горечи прошлого, мы должны думать о будущем
|Католикос: мы просим у Господа сил нашему народу для преодоления трудностей ради благополучия нашей страны
|Католикос всех армян рассказал иностранным адвокатам о геноцидальных действиях в отношении армян Арцаха
|Евродепутаты раскритиковали Каллас за намерение посетить Азербайджан
|Коллектив ЮКЖД почтил память жертв Геноцида армян 1915г.
|Аккредитованные в Армении дипломаты воздают дань уважения к памяти жертв Геноцида армян
|Парламент Арцаха: Молчаливое принятие геноцида - это преступное равнодушие, а безнаказанный геноцид - это приглашение к новому геноциду
|Айакве: Попытки правящего режима принизить историческое значение Геноцида армян являются недопустимым посягательством на Армению и армянский народ
|Законодатель из Нового Южного Уэльса призвал федеральное правительство Австралии признать Геноцид армян
|Спикер НС: наша цель - построить сильную и мирную Армению, основанную на уроках прошлого и нацеленную на устойчивое будущее
|Преступление геноцида не имеет и не может иметь оправдания - омбудсмен Армении
|Серж Саргсян: Лишь мужественное признание правды и защита справедливости могут позиционировать Турцию как сопричастное общечеловеческим ценностям цивилизованное и ответственное государство
|Республиканец: Никол не осуждает попрание Алиевым флага Арцаха, но осуждает сожжение армянской молодежью азербайджанского флага
|Посольство РФ: Скорбим вместе с армянским народом в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян
|Пашинян осуждает сожжение флагов Турции и Азербайджана
|Эксперт: стремление Еревана к углублению отношений с Брюсселем объективно ограничивает возможности стратегического сближения с Пекином
|Бывший посол Франции в Армении рассказал почему следует помнить Геноцид армян
|Пашинян выступил с обращением в 110-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи
|Высшее политическое руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян
|Враг обстрелял жилой дом в Хознаваре
|МИД Армении: В 21-м веке мы продолжаем быть свидетелями новых массовых преступлений на почве ненависти, расовой и этнической нетерпимости
|В Армении вспоминают невинных жертв Геноцида армян в Османской империи
|В Ереване прошла международная акция "Сад памяти"
|Армянский историк раскритиковал инициативу переименовать станцию метро "Еритасардакан" в Ереване
|К. Затулин: пусть память о жертвах всех геноцидов станет не только данью уважения, но и уроком
|Католикос: важно представлять на зарубежных медиа-платформах правду о проблемах с безопасностью Армении и оккупацией Арцаха
|Пашинян: сегодня я гораздо более оптимистичен в отношении будущего Армении, чем в 2018- 2019, и тем более в 2020 -2021 г.г.
|Посольство Китая: временный поверенный в делах Китая в Армении не давал никаких интервью турецким СМИ
|Жанна Андреасян: Участие Армении в III Играх стран СНГ в Азербайджане зависит от различных обстоятельств, в том числе от мероприятий по безопасности
|Генпрокуратура оспаривает решение о разделе земельного участка Ереванской школы- интерната № 2 на два отдельных объекта недвижимости
|Станцию метро <Еритасардакан> возможно переименуют именем Аветика Исаакяна
|Читать больше
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
|Проклятие исторической справедливости - мнение
|Искандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшаться
|Читать больше
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна
|Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
|Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
|Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
|Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
|Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
|Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку