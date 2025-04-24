Четверг, 24 Апреля 2025 14:55

АрмИнфо. Сегодня власти Армении своими ложными тезисами продемонстрировали готовность исключить из внешнеполитической повестки страны вопрос международного признания Геноцида армян, чтобы в очередной раз угодить турецко-азербайджанскому тандему. Об этом 24 апреля в беседе с журналистами в "Цицернакаберде" по случаю 110-й годовщины Геноцида армян, заявил экс-глава СНБ Армении, лидер партии "Родина" Артур Ванецян.

Касаясь критики премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно сожжения флагов Турции и Азербайджана на площади Республики в центре Еревана, экс-глава СНБ отметил, что подобные заявления могли бы быть восприняты иначе, если бы не антинациональные действия сегодняшних властей, направленные не на защиту интересов Армении, а на угождение турецко-азербайджанским интересам. По его словам, в текущих условиях слова Пашиняна лишь подтверждают, что он вновь с энтузиазмом обслуживает интересы соседей, а не своего народа.

Ванецян также заверил, что предвидев негативные последствия прихода Пашиняна к власти в результате "бархатной революции" 2018 года еще в сентябре 2019 года он подал в отставку с поста главы СНБ Армении

При этом он подчеркнул, что даже в самых мрачных прогнозах не мог предположить, что ситуация в стране достигнет нынешнего критического состояния. "Даже в самом страшном сне нельзя было представить, что сегодня мы окажемся в такой ситуации", - заверил экс-глава СНБ.

Говоря о причинах, по которым до сих пор не удалось отстранить Пашиняна от власти, Ванецян отметил способность армянского премьера быстро адаптироваться к любой ситуации и готовность прибегать к любым мерам для удержания своей позиции. Он отметил, что армянский премьер использует всевозможные незаконные методы, провокации и запугивание граждан, чтобы сохранить свою власть. "Эти люди считают власть своей гарантией безопасности. Они наслаждаются ею, а не служат своему народу. Поэтому для них потеря власти равна смерти, поскольку они ничего не имеют и являются никем без нее", - пояснил Ванецян.

Тем не менее, экс-глава СНБ заверил, что это не должно вызывать отчаяния у армянского народа. Политик выразил убеждение в том, что борьба продолжится и есть возможность сменить власть через выборы. В частности, он напомнил о прошедших выборах в Советы старейшин в Гюмри и Паракаре, где победила оппозиция. При этом Ванецян не исключил и другие способы смены власти, включая уличные протесты или процедуру импичмента.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи стал первым геноцидом XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.