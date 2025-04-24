Четверг, 24 Апреля 2025 14:02

АрмИнфо. Отрицание или сомнение в факте Геноцида армян является уголовно наказуемым деянием в ряде стран, однако вопрос международно-правовой ответственности по этой части до сих пор остается нерешенным. Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший депутат от фракции "Армения", адвокат Арам Вардеванян, по случаю 110-й годовщины Геноцида армян.

Адвокат обратил внимание, что несмотря на прошедшие 110 лет, ни ответственность за совершенные преступления, ни раскаяние со стороны виновных не были обеспечены. "Геноцид - это одно из самых тяжких преступлений против человечности, которое не подлежит сроку давности. В отличие от других геноцидов 20 века, где была обеспечена ответственность и выражено раскаяние, в случае Геноцида армян мы по-прежнему не наблюдаем ни того, ни другого", - заявил Вардеванян.

В заключение он напомнил, что пережившие 110 лет назад Геноцид армяне вновь стали свидетелями геноцидального поведения со стороны турецкой политики в 21 веке, результатом которой стало насильственное перемещение всего армянского населения Арцаха. "Все это свидетельствует об одном: нет альтернативы требованию ответственности", - резюмировал адвокат.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи стал первым геноцидом XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.