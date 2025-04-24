Четверг, 24 Апреля 2025 13:59

АрмИнфо. В России всегда воспринимали горе братской армянского народа как свое собственное. Об этом 24 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь 110-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи.

"24 апреля - 110-ая годовщина одного из самых трагических событий первой половины XX-ого века - Геноцид армян в Османской империи. В России всегда воспринимали горе братской армянского народа как свое собственное. Согласно историческим свидетельствам в 1915 году Кавказская армия Русской императорской армии, открыв по распоряжению Николая II русско-турецкую границу, спасла не менее 350 тысяч армян",

- сказала российский дипломат.

При этом она подчеркнула, что позиция Москвы в отношении тех событий хорошо известна, она последовательна и опирается на гуманистические традиции. Она также напомнила, что уже в 1915 году по инициативе российской дипломатии и ее главы Сергея Сазонова ведущие участники международного сообщества квалифицировали произошедшее как преступлением против человечества.

"Современная Россия одной из первых стран в мире признала Геноцида армян в Османской империи. Госдума в 1995 году и в 2005 году приняла постановления, осуждающие Геноцид армян в 1915- 1922 годах", - добавила Захарова, напомнив также, что в 2015 году президент России Владимир Путин, в рамках визита в Армению, принял участие в церемонии поминовения жертв и выразил искренние сопереживания армянскому народу.

Представитель МИД России также отметила, что в эти дни, традиционно в российских городах, в том числе в Москве, проходят памятные мероприятия, причем не только с участием представителей многочисленной армянской общины, но и людей разной национальностей.

"Их всех объединяет желание сохранить память о скорбных событиях прошлого и не допустить их забвение в конъюнктурных целях".