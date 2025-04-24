Четверг, 24 Апреля 2025 13:55

АрмИнфо. Геноцид армян, совершённый Османской империей в 1915-1922 годах, стал одной из самых трагических страниц ХХ века. Об этом говорится в заявлении Русского дома в Армении. В организации отметили, что Россия, исторически связанная с армянским народом культурно, религиозно и политически, не осталась в стороне от этой катастрофы. Российская империя, а позднее и Российская Федерация, проявляли активную политическую, гуманитарную и дипломатическую позицию в вопросе признания и осуждения геноцида армян.

<Уже в 1915 году, по инициативе министра иностранных дел Российской империи Сергея Дмитриевича Сазонова, Россия совместно с Францией и Великобританией осудила массовые убийства армян, назвав их <преступлением против человечности и цивилизации>,- напомнили в Русском доме. Это заявление стало первым в истории международным актом, квалифицирующим массовое насилие как преступление против человечества. Согласно источнику, после распада СССР 14 апреля 1995 года Госдума РФ приняла официальное заявление, осуждающее геноцид армян. В нём подчёркивалось, что истребление армян в Западной Армении было актом насилия, совершённым с целью ослабления России. Документ основывался на неопровержимых исторических фактах и стал важным актом признания трагедии армянского народа. 24 апреля 2015 год Президент России Владимир Путин в мемориальном комплексе <Цицернакаберд> в Ереване подчеркнул, что события 1915 года воспринимались в России как личная трагедия, а сотни тысяч армян нашли на ее территории спасение и приют.