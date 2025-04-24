Четверг, 24 Апреля 2025 13:22

АрмИнфо. Амбиции и планы турецкого мира, подкрепленные готовностью армянской правящей верхушки к сотрудничеству, грозят повторением геноцидальных событий апреля 1915 года и сентября 2023 года. Такого мнения придерживается эск-председатель Комитета госдоходов Армении Давид Ананян.

По мнению Ананяна, вчерашним Факельным маршем армянский народ, похоже, сумел показать миру, что наши раны еще не зажили и наше чувство требовательности не угасло.

Вместе с тем, считает он, коллективный образ армянского народа также предстает перед миром как странная нация, не усвоившая уроки истории, которая, оказавшись в эпицентре очередного исторического испытания, пытается сохранить свою государственность и последние остатки утраченных основ идентичности посредством нерационального поведения или демонстрирует имитацию таких попыток.

<А реальность такова, что с одной стороны, в этот день мы вспоминаем печальную страницу истории армянского народа и память более полутора миллионов жертв, и в то же время, являясь молчаливыми и равнодушными свидетелями и/или становясь участниками нарастающей и реальной трагедии современности, которая происходит на наших глазах, вовлекая нас в привычный и, казалось бы, бесконечный круг исторической боли.

Между тем, в этот день памяти мы должны осознать, что амбиции и планы турецкого мира, подкрепленные готовностью армянской правящей группы к сотрудничеству, создали почву и реальные условия для повторения геноцидальных исторических трагедий апреля 1915 года и сентября 2023 года>, - написал он в соцсети.

<Вывод один: национальное и народное единство не должно заключаться только в участии в Факельном шествии 23 апреля, это императив повседневной борьбы, образно говоря, призыв к оружию, под звуки которого гордые руки невольно стремятся крепко сжать друг друга в знак борьбы, победы, братства, мира и возрожденной надежды на лучшее будущее>, - заключил Давид Ананян.